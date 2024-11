PF: Plano para matar Moraes foi cancelado após recusa do exército em apoiar golpe

O relatório da Polícia Federal revelou que o plano para matar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no dia 15 de dezembro de 2022, foi abortado após a cúpula do Exército se recusar a aderir à tentativa de golpe de Estado.

Segundo o documento, o general Freire Gomes e a maioria do alto comando do Exército mantiveram uma postura institucional, negando apoio ao grupo golpista. Isso resultou na falta de confiança necessária para que o ato fosse consumado. Como consequência, o então presidente Jair Bolsonaro, mesmo com um decreto de intervenção preparado, não o assinou.

Monitoramento e plano "Punhal Verde Amarelo"

No dia 15 de dezembro, seis pessoas monitoravam os passos de Moraes em Brasília, planejando prendê-lo ou executá-lo. Esse grupo utilizava carros de aplicativos, celulares descartáveis e codinomes como “Brasil”, “Alemanha” e “Japão” para ocultar suas identidades e evidências.

O plano, denominado "Punhal Verde Amarelo", previa a atuação estratégica próxima ao STF e à residência funcional do ministro. A recusa de apoio militar por parte do general Freire Gomes, no entanto, foi decisiva para que o plano fosse cancelado.

Encaminhamento à Procuradoria-Geral da República

O ministro Alexandre de Moraes encaminhou à Procuradoria-Geral da República (PGR) o relatório da PF sobre a conspiração golpista. O documento, que conta com mais de 800 páginas, indiciou 37 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, agora deve analisar o material para decidir sobre uma eventual denúncia, arquivamento ou novas diligências no caso.