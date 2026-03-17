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PF e CGU deflagram nova operação contra descontos ilegais no INSS

Ação cumpre mandados no DF e no Ceará e apura estelionato previdenciário

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 17 de março de 2026 às 08h35.

Última atualização em 17 de março de 2026 às 08h45.

A Polícia Federal (PF) e a Controladoria-Geral da União (CGU) deflagraram nesta terça-feira, 17, a Operação Indébito, que investiga um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.

A ação é um desdobramento da Operação Sem Desconto e apura fraudes em benefícios previdenciários, com indícios de cobranças indevidas realizadas sem consentimento dos beneficiários.

Policiais federais e auditores cumprem 19 mandados de busca e apreensão, além de duas ordens de prisão e outras medidas cautelares no Distrito Federal e no Ceará.

Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça.

Segundo as investigações, o grupo é suspeito de inserir dados falsos em sistemas oficiais para viabilizar descontos indevidos diretamente nos benefícios.

Os investigados podem responder por crimes de organização criminosa, estelionato previdenciário e práticas relacionadas à ocultação e dilapidação de patrimônio.

Acompanhe tudo sobre:INSSPolícia Federal

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