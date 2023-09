PF cumpre 53 mandados de busca e apreensão em nova fase da operação Lesa Pátria

A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta terça-feira, 5, a 16ª fase da Operação Lesa Pátria, com o objetivo de identificar pessoas que incitaram, participaram e financiaram os atos antidemocráticos do 8 de janeiro em Brasília, quando os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados.

Ao todo, estão sendo cumpridos 53 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná, Santa Catarina, Tocantins, Ceará e Minas Gerais.

Além das buscas e apreensões, a PF determinou o bloqueio de bens dos investigados para reparar os danos causados ao patrimônio público. Segundo a corporação, os valores podem chegar a R$ 40 milhões.

Quais são os crimes dos investigados pela Operação Lesa Pátria?