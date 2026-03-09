Haddad deixará Fazenda na próxima semana e concorrerá em SP, diz jornal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou sua saída do comando da pasta nesta segunda-feira, 9, para concorrer ao governo do Estado de São Paulo nas eleições de 2026.

A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Vera Magalhães, do jornal O Globo.

A expectativa é que o ministro anuncie, nos próximos dias, a decisão de disputar o governo de São Paulo. Apesar disso, Fernando Haddad tem afirmado publicamente que ainda não definiu qual cargo pretende disputar nas eleições de outubro.

Negociações com Lula

Segundo o próprio ministro, a definição sobre uma eventual candidatura será tomada após conversa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Haddad tem dito que só baterá o martelo sobre o tema depois desse diálogo com o chefe do Executivo.

Em entrevista ao podcast Flow, em 27 de fevereiro, Haddad havia dito que os planos de sua pré-candidatura ao governo de São Paulo eram especulações e nada fora definido com o Planalto. Mas, ressaltou que voltaria a discutir o tema com o presidente Lula em um jantar informal.

"Em muitos lugares, foi publicado que essa decisão foi fechada, mas não aconteceu. Conversamos apenas sobre Índia e Coreia. Ontem ele me convidou para jantar e falei: 'vamos continuar aquela conversa'. Mas ele, falou: 'traz dona Ana Estela'. Então logo concluí que não vai rolar a tal conversa".

Segundo o ministro da Fazenda, ao final da noite o presidente perguntou quando ele retornaria a Brasília. Lula também informou que convocaria Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin para uma reunião na terça-feira, 3. O objetivo do encontro, segundo o ministro, será alinhar a situação em São Paulo. A reunião está prevista para tratar de articulações relacionadas ao cenário paulista.

"No fim do jantar, ele perguntou quando volto para Brasília e disse que vai chamar eu e o Alckmin para conversar sobre São Paulo para a gente se entender sobre isso. Então, não rolou o que está sendo divulgado na mídia. Vai rolar em breve, e quando rolar eu vou ser o primeiro a dizer".

*Mais informações em instantes.