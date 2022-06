Pesquisa para presidente: na cidade de SP, Lula tem 42%, e Bolsonaro, 35%

Em uma eventual disputa de primeiro turno, com recorte feito apenas na cidade de São Paulo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 42%, e o presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece com 35% das intenções de voto. Ciro Gomes (PDT) tem 6%, e Simone Tebet (MDB), 5%. Os demais nomes pontuaram 1% ou ficaram abaixo disso. Entre os entrevistados da maior cidade do país, 2% dizem que votariam branco ou nulo, e 6% não sabem.

Os números são da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada no dia 8 de junho, em uma simulação de primeiro turno estimulado, em que os nomes são apresentados aos entrevistados.

Foram ouvidas 1.200 pessoas do estado de São Paulo entre os dias 3 e 8 de junho. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos nos números gerais, e de seis pontos nos estratos.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01734/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Leia o relatório completo.

Ainda de acordo com a pesquisa, na Região Metropolitana de São Paulo, Lula tem 40% das intenções de voto, e Bolsonaro, 33%. A maior vantagem do petista é na Baixada Santista, com 47% para Lula, e 32% para o atual presidente. Bolsonaro, por sua vez, aparece com maior vantagem no Vale do Paraíba, onde tem 61%, e Lula, 18%.

No recorte feito em todo o estado de São Paulo, o petista tem 39% das intenções de voto, contra 35% de Bolsonaro. Considerando a margem de erro da sondagem, os números são considerados empate técnico, apesar da vantagem de Lula.

Governo do estado: Haddad larga na frente

Os números de Lula e Bolsonaro mostram uma tendência vista também na disputa ao governo de São Paulo. Fernando Haddad (PT) larga na frente na capital, com 31%, nos municípios da Região Metropolitana, com 28%, e na Baixada Santista, com 42% da preferência dos eleitores. Nessas regiões, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 17% na capital, 11% na Grande SP, e 16% na Baixada.

O aliado do presidente Jair Bolsonaro está em primeiro no Vale do Paraíba, com 22% das intenções de voto, e na região Sul do estado, onde está Sorocaba, também com 22%. O petista tem 12% no Vale do Paraíba, e 13% no Sul.

Nos números gerais, Haddad lidera as intenções de voto ao governo de São Paulo, com 27%, quando a pergunta é feita de forma estimulada. Logo depois vem um pelotão considerado tecnicamente empatado pela margem de erro da sondagem: Tarcísio, com 17%, Márcio França (PSB), com 14%, e Rodrigo Garcia (PSDB), que aparece com 11%.

Nesta pesquisa ao governo de São Paulo também foram ouvidas 1.200 pessoas do estado entre os dias 3 e 8 de junho, com a mesma metodologia. O registro no TSE é o SP-08096/2022.

