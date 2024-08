Lula reúne ministros e líderes do Congresso para discutir novas regras para emendas parlamentares

A dois dias do prazo definido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, para que o governo e o Congresso apresentem as regras para repasses de emendas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne na tarde desta quarta-feira seus principais ministros envolvidos com o assunto e os líderes do governo na Câmara e no Senado.

Após um almoço no Supremo no dia 20, ficou definido que no prazo de dez dias o Legislativo e o Executivo apresentariam, por exemplo, os procedimentos para que as emendas de comissão sejam destinadas a projetos de interesse nacional ou regional.

Os dois Poderes também têm o mesmo prazo, que vence na sexta-feira, para definirem os que são os "impedimentos de ordem técnica", que a Constituição estabelece como um impeditivo para a execução obrigatória de emendas individuais.

Vão estar presentes na reunião desta quarta-feira no Planalto os ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e Jorge Messias (Advocacia Geral da União) e os líderes na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e no Senado, Jaques Wagner (PT-BA).