Pesquisa para presidente: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48%, diz BTG/Nexus

Flávio e Lula: senador do PL lidera numericamente a disputa no segundo turno
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 06h02.
Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13, mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos contra 48% de Lula em uma simulação de segundo turno das eleições de 2026. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também aponta rejeição de 51% a Lula e de 47% a Flávio Bolsonaro. A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro.
O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% dos votos válidos contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13.
Pela margem de erro do levantamento, os dois estão tecnicamente empatados. O cenário exclui indecisos, brancos e nulos.
Essa é a primeira pesquisa do instituto desde o primeiro turno das eleições. Flávio terminou à frente de Lula com 47,03% contra 45,16% do petista.
No cenário de votos totais, o senador do PL tem 48% das intenções de voto, enquanto o atual presidente registra 45%.
Na comparação com o levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio cresceu três pontos e o petista oscilou negativamente de 46% para 45%.
A segmentação demográfica evidencia as principais fortalezas de cada candidato. O petista lidera no Nordeste com 61% e tem ampla vantagem na base de menor renda, registrando 58% entre quem ganha até um salário mínimo. Lula também concentra a preferência de 54% do eleitorado feminino.
Por outro lado, o candidato do PL demonstra forte vantagem no Sul e no Sudeste, onde marca 57% e 51%, respectivamente. O recorte por crença religiosa revela uma consolidação conservadora contínua, uma vez que Flávio atinge 58% entre os evangélicos, ante os 32% registrados por Lula dentro deste mesmo segmento.
O cenário também sinaliza uma alta consolidação do eleitorado para a votação do dia 25 de outubro, visto que 92% afirmam que a decisão já está tomada e não deve mudar. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 5%, e os que não souberam responder marcam 2%.
O alto índice de rejeição reflete a consolidação da polarização política exposta na pesquisa. Atualmente, 51% não votariam de jeito nenhum em Lula, configurando o maior teto de resistência. Do outro lado da disputa, o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro é de 47%.
A sondagem do instituto Nexus também mediu a percepção dos eleitores sobre o Executivo. O trabalho do atual presidente é desaprovado por 50% e aprovado por 45%. Na avaliação geral da gestão federal, 45% classificam o governo como ruim ou péssimo, contra 34% que o consideram ótimo ou bom e 20% que o veem como regular.
A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 10 e 12 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07997/2026.
Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% dos votos válidos, contra 48% de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa divulgada em 13 de outubro de 2026. Considerando a margem de erro de dois pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.
No cenário de votos totais, Flávio Bolsonaro aparece com 48% das intenções de voto, enquanto Lula registra 45%. Outros 5% declaram voto branco ou nulo e 2% não souberam responder.
Sim. A pesquisa BTG/Nexus aponta uma diferença de quatro pontos percentuais nos votos válidos, com Flávio Bolsonaro à frente. Considerando a margem de erro informada pelo instituto, de dois pontos percentuais, o resultado configura empate técnico.
Na comparação com o levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio Bolsonaro passou de 45% para 48% das intenções de voto totais. Lula permaneceu com 45%.
Nenhuma pesquisa prevê acertar o resultado da eleição, mas indicar tendência. No primeiro turno, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. A pesquisa do instituto foi divulgada em 28 de setembro, a seis dias do primeiro turno, e mostrou Lula com 42% contra 37% do senador Flávio Bolsonaro.
Lula registra rejeição de 51%, enquanto Flávio Bolsonaro tem 47%. Os percentuais representam os eleitores que afirmam não votar de jeito nenhum em cada candidato.
O segundo turno das eleições presidenciais está marcado para 25 de outubro de 2026. Segundo a pesquisa Nexus, 92% dos entrevistados afirmam que já decidiram seu voto e não pretendem mudar de candidato.
A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O instituto entrevistou 2.002 eleitores por telefone, entre 10 e 12 de outubro de 2026. A pesquisa foi contratada pelo Banco BTG Pactual S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-07997/2026.