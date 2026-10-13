Pesquisa para presidente: Flávio Bolsonaro tem 52% e Lula, 48%, diz BTG/Nexus

RESUMO ＋ Pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13, mostra Flávio Bolsonaro com 52% dos votos válidos contra 48% de Lula em uma simulação de segundo turno das eleições de 2026. Os candidatos estão tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais. O levantamento também aponta rejeição de 51% a Lula e de 47% a Flávio Bolsonaro. A votação do segundo turno está marcada para 25 de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registra 52% dos votos válidos contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na simulação de segundo turno, segundo pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta terça-feira, 13.

Pela margem de erro do levantamento, os dois estão tecnicamente empatados. O cenário exclui indecisos, brancos e nulos.

Essa é a primeira pesquisa do instituto desde o primeiro turno das eleições. Flávio terminou à frente de Lula com 47,03% contra 45,16% do petista.

No cenário de votos totais, o senador do PL tem 48% das intenções de voto, enquanto o atual presidente registra 45%.

Na comparação com o levantamento divulgado em 28 de setembro, Flávio cresceu três pontos e o petista oscilou negativamente de 46% para 45%.

A segmentação demográfica evidencia as principais fortalezas de cada candidato. O petista lidera no Nordeste com 61% e tem ampla vantagem na base de menor renda, registrando 58% entre quem ganha até um salário mínimo. Lula também concentra a preferência de 54% do eleitorado feminino.

Por outro lado, o candidato do PL demonstra forte vantagem no Sul e no Sudeste, onde marca 57% e 51%, respectivamente. O recorte por crença religiosa revela uma consolidação conservadora contínua, uma vez que Flávio atinge 58% entre os evangélicos, ante os 32% registrados por Lula dentro deste mesmo segmento.

O cenário também sinaliza uma alta consolidação do eleitorado para a votação do dia 25 de outubro, visto que 92% afirmam que a decisão já está tomada e não deve mudar. Os eleitores que pretendem votar em branco ou nulo somam 5%, e os que não souberam responder marcam 2%.

Rejeição de Lula é de 51%

O alto índice de rejeição reflete a consolidação da polarização política exposta na pesquisa. Atualmente, 51% não votariam de jeito nenhum em Lula, configurando o maior teto de resistência. Do outro lado da disputa, o índice de rejeição de Flávio Bolsonaro é de 47%.

A sondagem do instituto Nexus também mediu a percepção dos eleitores sobre o Executivo. O trabalho do atual presidente é desaprovado por 50% e aprovado por 45%. Na avaliação geral da gestão federal, 45% classificam o governo como ruim ou péssimo, contra 34% que o consideram ótimo ou bom e 20% que o veem como regular.

A pesquisa Nexus entrevistou 2.002 eleitores entre 10 e 12 de outubro de 2026, por meio de telefone (via CATI). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Banco BTG Pactual S.A. e está registrado no TSE sob o protocolo BR-07997/2026.