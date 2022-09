Pesquisa Ipec no Rio: Castro abre 13 pontos sobre Freixo e vai a 48% dos votos válidos

Pesquisa de intenção de voto para governador do Rio realizada pelo Ipec e divulgada na noite desta terça-feira, 27, pela TV Globo indica que o governador e candidato à reeleição Cláudio Castro (PL) lidera com 13 pontos porcentuais sobre o segundo colocado, Marcelo Freixo (PSB). Castro tem 38% dos votos, um ponto porcentual acima do registrado na pesquisa anterior, divulgada há uma semana.

Freixo recuou dois pontos, de 27% para 25%. O resultado dá a Castro 48% dos votos válidos - número muito próximo dos 50% mais 1 necessários para vencer a disputa no primeiro turno. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos.

Em seguida, aparece Rodrigo Neves (PDT), que oscilou de 6% na pesquisa anterior para 7% agora, Cyro Garcia (PSTU) manteve os 3% da pesquisa anterior. Juliete Pantoja (UP), Wilson Witzel (PMB) e Paulo Ganime (Novo) aparecem empatados com 2% cada, o mesmo da pesquisa anterior. Eduardo Serra (PCB) manteve 1% da pesquisa anterior. Luiz Eugênio (PCO) permaneceu com 0%.

Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato continuam em 11%, como há uma semana. A pesquisa apurou ainda que 9% dos entrevistados ainda não sabem em quem votar, também como na pesquisa anterior.

Segundo turno no Rio

O Ipec também pesquisou o cenário de segundo turno entre Castro e Freixo. Castro teria 44% (eram 45% na pesquisa anterior) e Freixo, 34% (eram 35% na pesquisa passada). Votos brancos, nulos ou em nenhum candidato, nessa hipótese, subiram de 13% para 15%. Sete por cento dos pesquisados não sabem em quem votariam. É o mesmo índice da pesquisa anterior.

Pesquisa Ipec para Senado no Rio

Na pesquisa de intenção de voto para o Senado, o ex-jogador de futebol e atual senador Romário (PL) continua na frente, com os mesmos 33% da pesquisa anterior´. É seguido por Alessandro Molon (PSB) e Clarissa Garotinho (União Brasil), ambos com 11%. Molon tem o mesmo índice da semana passada, e Clarissa subiu um ponto porcentual.

Na sequência, estão Daniel Silveira (PTB) e André Ceciliano (PT) com 7% das preferências. Silveira manteve o índice. Ceciliano subiu um ponto porcentual, em comparação com a semana passada.

Cabo Daciolo (PDT) manteve os 6% da pesquisa anterior. Professor Helvio Costa (DC), Itagiba (Avante) e Bárbara Sinedino (PSTU) estão empatados com 1% cada. Antônio Hermano (PCO), Raul (UP), Hiran Roedel (PCB) e Sued Haidar (PMB) têm 0%.

Votos brancos ou nulos continuam em 10%, como na pesquisa anterior. Doze por cento dos consultados não sabem em quem votar (na pesquisa anterior eram 13%).

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores no Estado do Rio, no período de 24 a 26 de setembro. O nível de confiança é de 95%,. A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sob o código RJ-00773/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o código BR-09459/2022.

