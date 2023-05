Perfil oficial do governo Lula satiriza cassação de Dallagnol com "PowerPoint"

O perfil oficial do governo federal no Twitter fez uma sátira com a cassação do deputado Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Na rede social, o perfil publicou uma imagem com o mesmo design utilizado por Dallagnol, então procurador da Operação Lava-Jato, para indicar supostas ligações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com casos de corrupção.

Na publicação, há um círculo escrito "137 dias de governo" e diversas setas saindo dele. Ao redor, estão escritos, também em círculos: valorização do salário mínimo, Minha Casa Minha Vida, Brasil Sorridente, Mais Médicos, Reajuste na merenda, R$ 3,8 bi investidos em cultura, 3,5 mil obras na educação, inflação caindo.

A imagem é seguida de um texto: "O governo segue trabalhando para melhorar a vida da população, com programas como o Brasil Sorridente, Mais Médicos, Bolsa Família, entre outras conquistas. Temos convicção de que ainda temos muito trabalho pela frente, é só o começo da união e reconstrução de um Brasil melhor".

Cassação do mandato de Dallagnol

Na noite de terça-feira, 16, julgamento do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) culminou pela cassação de Dallagnol, ex-procurador da Operação Lava-Jato. Desde então, apoiadores de Lula reviveram a apresentação PowerPoint usada pelo então procurador da Lava-Jato.

Em 2022, Dallagnol chegou a ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) a indenizar Lula por danos morais pelo conteúdo da apresentação, feita durante uma entrevista coletiva organizada pela força-tarefa em Curitiba, base e origem da Lava-Jato, em setembro de 2016.

Lula passou um ano e sete meses preso após ser condenado na Lava-Jato por corrupção e lavagem de dinheiro no processo do triplex do Guarujá (SP). Em abril de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou as condenações impostas a ele pela operação.