Pé-de-Meia licenciatura: Lula lança programa que prevê bolsa para atrair jovens à carreira docente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, nesta terça-feira, 14, o programa Mais Professores, que tem como objetivo atrair jovens para a carreira docente e beneficiar os profissionais já formados. Segundo o governo, a iniciativa deve impactar cerca de 2,3 milhões de professores e 47,3 milhões de estudantes.

O programa prevê cinco ações principais, com destaque para o pagamento de bolsas e uma poupança destinada a estudantes universitários que optarem por licenciaturas ou cursos de Pedagogia. Para se qualificar, é necessário obter uma média acima de 650 pontos no Enem.

O valor da bolsa será de R$ 1.050 por mês durante o curso universitário.Do total, R$ 700 podem ser sacados imediatamente pelo estudante. Os R$ 350 restantes serão depositados como poupança e poderão ser sacados quando o professor recém-formado ingressar em uma rede pública de ensino, no prazo de até cinco anos após a conclusão do curso.

Modelo inspirado no Mais Médicos

O pacote inclui ainda um programa voltado para levar professores a áreas onde há falta de profissionais, inspirado no programa Mais Médicos, como explicou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Além disso, a política conta com outras três iniciativas importantes:

Uma seleção nacional unificada para contratação de professores por redes municipais e estaduais, substituindo concursos feitos individualmente por estados ou prefeituras.

Uma plataforma para cursos de formação continuada, facilitando o acesso à capacitação.

Parcerias com a iniciativa privada, como Banco do Brasil e Caixa Econômica, que oferecerão cartões com vantagens específicas para professores.

Medidas recentes e mudanças na formação docente

O pacote do programa Mais Professores vinha sendo formulado desde 2022, com previsão inicial de lançamento no Dia dos Professores (15 de outubro), mas foi adiado para ajustes finais.

Além do novo programa, o Ministério da Educação (MEC) já anunciou duas mudanças significativas na formação docente:

A limitação da educação à distância em cursos de licenciatura e pedagogia para até 50% da carga horária.

A reformulação do Enade, que a partir de 2024 passará a avaliar anualmente os concluintes de licenciaturas e Pedagogia, substituindo o modelo de avaliação trienal.

O programa representa mais um passo na tentativa de valorizar a carreira docente e reduzir o déficit de professores em regiões carentes do Brasil.

