Paulo Pimenta será o novo líder do governo na Câmara

O deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS) será o novo líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, em substituição a José Guimarães (PT-CE), que deixará o cargo para assumir o comando da Secretaria de Relações Institucionais.

A escolha foi feita pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em meio à reconfiguração da articulação política do governo no Congresso. A mudança deve ser formalizada nos próximos dias, com a posse de Guimarães como ministro prevista para terça-feira, 14.

Em publicação nas redes sociais, Pimenta parabenizou Guimarães.

“O @guima.pt é o novo ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, depois de cumprir uma importante missão como líder do Governo na Câmara dos Deputados. Desejo sucesso ao companheiro na função, fundamental para a articulação política que garante sustentação ao Governo, em um ano de muitos desafios”, escreveu.

Pimenta retorna a uma função central no governo após ter comandado a Secretaria de Comunicação Social da Presidência no início do terceiro mandato de Lula.

Ele deixou o cargo em janeiro de 2025, quando foi substituído pelo publicitário Sidônio Palmeira. Antes, também chefiou a Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, entre maio e setembro de 2024.

A liderança do governo na Câmara é considerada um dos principais postos da articulação política, responsável por organizar a base aliada e encaminhar votações de interesse do Executivo.

A indicação de Pimenta ocorre em um momento de pressão por maior coordenação política e avanço da agenda legislativa em ano eleitoral. A aprovação do fim da escala 6x1 é uma das prioridades do governo.

A mudança também tem impacto no cenário eleitoral. Pimenta é apontado como um dos possíveis nomes do PT na disputa pelo Senado no Rio Grande do Sul, o que amplia o peso político da função que passa a ocupar.