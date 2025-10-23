EPR vence leilão do Lote 4 de rodovias do Paraná com desconto de 21,3%

O consórcio da EPR com um fundo de investimentos da Perfin venceu o leilão do Lote 4 de Rodovias Integradas do Paraná. A empresa ofereceu um desconto de 21,3% em relação ao valor da tarifa de referência estipulada no edital. A disputa foi acirrada com quatro participantes e disputa em viva-voz.

Essa é a terceira concessão que a plataforma da Equipav e Perfin vence só no Paraná. O grupo já opera o Lote 2 e Lote 6.

Segundo o edital, o critério para a escolha do vencedor foi a maior porcentagem de desconto em relação ao valor da tarifa de pedágio. Além do vencedor, participaram do certame a Motiva (ex-CCR), a portuguesa Mota-Engil e a Reune Rodovias, da Pátria.

Com investimentos previstos de R$ 18,17 bilhões, o contrato terá duração de 30 anos e abrangerá 627,5 quilômetros.

Serão administradas pela iniciativa privada as BRs-272/369/376 e PRs 182/272/317/323/444/862/897/986.

Este é o 4° lote da série de seis concessões que o ministério dos Transporte e o governo do Paraná promovem. Os investimentos em mais de 3 mil quilômetros de estradas irão ultrapassar R$ 60 bilhões, ao longo de 30 anos de contrato.

Quais são as obras previstas para o Lote 4?

O projeto contempla mais de 231 km de duplicações, 87,11 km de faixas adicionais, 39,49 km de contornos, 4 correções de traçado, além da implantação de 74 passarelas, 174 pontos de ônibus, 8 passagens de fauna, 18 barreiras acústicas, 28 caixas para contenção de produtos perigosos, entre outras obras de arte especiais e intervenções voltadas à modernização e segurança da malha rodoviária.