Passagem de trem e metrô deve subir com base na inflação, diz Tarcísio

O chefe do executivo paulista afirmou que o valor deve ter recomposição para manter a sustentabilidade financeira do sistema

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 18 de dezembro de 2025 às 18h50.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quinta-feira, 18, que ainda não bateu o martelo sobre o reajuste das passagens de trens e metrô no estado, mas que a expectativa é seguir o padrão dos últimos anos, com reajuste com base na inflação. 

"É uma coisa que a gente vai estudar e discutir. A linha que vamos adotar, e adotamos nos anos passados, foi a de considerar a inflação do período como o grande indexador da tarifa para manter a sustentabilidade financeira do sistema", disse durante evento de balanço da gestão paulista.

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de novembro acumulada de 12 meses foi de 4,46%, enquanto a inflação de 2025 está em 3,99%.

O chefe do executivo paulista afirmou que o valor deve ter recomposição para manter a sustentabilidade financeira do sistema. Hoje, o valor de repasse estadual para as concessionárias e para o Metrô é de R$ 5 bilhões.

"Para manter um nível de aporte. E mesmo fazendo isso, você manter um aporte alto. Vamos supor que a gente repassasse a inflação do período este ano para a tarifa. Ainda assim você teria que trabalhar com R$ 5 bilhões se subsídio para manter o transporte", afirmou.

Decisão deve ser anunciada em conjunto com a prefeitura

A decisão deve ser tomada em conjunto com o prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB). O emedebista afirmou na quarta-feira, 17, que não há uma decisão final, mas que uma definição deve ocorrer na próxima semana após os estudos que a gestão realizará.

Nunes disse que o ideal é manter a tarifa em R$ 5, mas não descartou a possibilidade de aumento para equilibrar as necessidades financeiras do sistema de transporte com o impacto para os usuários. 

