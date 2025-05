Passageiro morre nesta terça após ficar preso entre metrô e plataforma na Linha Lilás, em SP

A morte de um passageiro do metrô aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, na estação Campo Limpo, na Linha 5-Lilás do Metrô de São Paulo. Ele ficou prensado entre o metrô e a porta de segurança da plataforma e foi arrastado, segundo relatos de pessoas que estavam na estação.

O acidente ocorreu, perto das 8h, na zona sul da capital paulista. O sexo nem a identidade da vítima foram identificados até o momento.

Procurada pela EXAME, a ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da Linha 5-Lilás, manifestou profundo pesar pela fatalidade. A empresa informou que seus esforços estão voltados para identificar a vítima, que não portava documentos, e localizar seus familiares para oferecer o devido suporte.

A ViaMobilidade também afirmou que está colaborando com as autoridades para a investigação do caso e apurando internamente as circunstâncias do acidente.