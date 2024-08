Parte do teto de igreja desaba no Morro da Conceição, no Recife; duas pessoas morreram

Parte do teto da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Morro da Conceição, na Zona Norte do Recife (PE), desabou na tarde desta sexta-feira, 30. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram a estrutura destruída e dezenas de pessoas ao lado dos destroços. Dois homens morreram, de acordo com a vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause, e ao menos outras 17 pessoas ficaram feridas.

Dos feridos, duas pessoas foram encaminhadas para hospitais e as outras receberam atendimento médico em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. As vítimas tiveram escoriações leves.

Nas gravações, é possível ver pessoas deitadas no chão e outras com as roupas sujas de sangue, além de pessoas chorando desesperadas.

Investigação das causas do acidente

O acidente aconteceu durante uma distribuição de cestas básicas, segundo disse Krause em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira. A instalação de placas solares no local havia sido concluída há seis dias.

De acordo com o prefeito de Recife, João Campos (PSB), a polícia e a Defesa Civil investigam a causa do acidente:

"Agora é o momento em que a equipe técnica vai poder fazer essa avaliação, então tanto do ponto da criminalística quanto da Defesa Civil, que tem uma área específica para isso. (Será analisado) se tem ligação com a instalação recente de placas solares e se tem alguma outra questão estrutural", afirmou o prefeito.

Socorro às vítimas

Em nota, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, lamentou o ocorrido e disse que equipes de segurança foram acionadas para resgate e atendimento imediato às vítimas.

"Acabo de saber sobre o desabamento de parte do teto do Santuário do Morro da Conceição, no Recife, espaço de fé tão importante para nossa gente. Estou no Sertão, para agenda administrativa, mas já acionamos nossas equipes de segurança para resgate e atendimento imediato às vítimas. Que Deus e Nossa Senhora da Conceição console a todos", disse a governadora.

O prefeito João Campos também informou que está no Centro de Operações (COP) coordenando as ações da prefeitura no suporte ao ocorrido na Igreja do Morro da Conceição.