Após cirurgia de catarata, Lula participa da abertura do ano Judiciário no STF

Lula: presidente participa da abertura do ano Judiciário no STF após cirurgia de catarata (Ricardo Stuckert/PR)
Publicado em 2 de fevereiro de 2026 às 06h52.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa nesta segunda-feira, 2, da solenidade que marca a abertura do ano Judiciário no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília. ]
O compromisso é o primeiro da agenda oficial do presidente após a cirurgia de catarata no olho esquerdo, realizada na última sexta-feira.
Segundo o Palácio do Planalto, o procedimento ocorreu sem intercorrências. Lula recebeu alta no mesmo dia e seguiu para a Granja do Torto, onde permaneceu durante o fim de semana.
Em nota divulgada na sexta-feira, 30, o governo informou que o presidente retomaria as atividades de rotina nesta segunda.
Esta não foi a primeira cirurgia de catarata realizada por Lula. Em outubro de 2020, o presidente passou por procedimento semelhante, que à época levou à interrupção temporária de sua atuação como cabo eleitoral nas eleições municipais.
A recuperação atual foi considerada dentro do esperado pela equipe médica, e não houve restrição formal para o retorno às atividades públicas.
A cerimônia no Supremo deve contar com a presença de representantes dos três Poderes, repetindo o formato adotado em anos anteriores. No mesmo dia, ocorre também a abertura do ano Legislativo, em sessão solene no Congresso Nacional.
Nesse caso, Lula não deve comparecer pessoalmente. O Planalto será representado por auxiliares, responsáveis por acompanhar a sessão e entregar a mensagem do Executivo, que será lida durante o evento.
*Com informações do O Globo