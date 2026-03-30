Paraná Pesquisas: no 2º turno, Flávio tem 45,2% e Lula, 44,1%, em empate técnico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 30.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 45,2% das intenções de voto, contra 44,1% de Lula. Essa é a segunda vez que o senador figura numericamente à frente do petista no levantamento da Paraná.

Na comparação com o levantamento divulgado em fevereiro, a diferença entre os dois aumentou de 0,6 ponto percentual para 1,1 ponto. Lula teve uma variação positiva de 0,3 ponto após meses consecutivos de queda.

Flávio manteve a tendência observada nos últimos meses e registrou uma nova alta de 0,8 ponto percentual.

O instituto, pela primeira vez, não testou outros nomes no segundo turno.

Os dados mostram que a disputa é heterogênea entre os diferentes recortes da população. Lula tem vantagem consolidada entre mulheres (48,3% a 39,5%) e entre eleitores com ensino fundamental (50,2% a 39,6%), reforçando um padrão histórico de apoio em segmentos de menor renda e escolaridade.

Entre os homens, o cenário se inverte: Flávio Bolsonaro lidera com 51,6%, contra 39,3% de Lula. O senador também abre vantagem relevante entre eleitores com ensino superior, com 50,2% frente a 39,1% do petista, e entre aqueles com ensino médio (46,9% a 42,0%).

O recorte etário evidencia uma divisão geracional. Lula lidera entre os mais jovens, com 49,8% entre eleitores de 16 a 24 anos, e também entre os mais velhos, com 47,1% entre os que têm 60 anos ou mais. Já Flávio Bolsonaro tem vantagem nas faixas intermediárias: 25 a 34 anos (45,8% a 41,8%), 35 a 44 anos (47,6% a 41,9%) e 45 a 59 anos (48,9% a 42,2%).

No mercado de trabalho, o senador também aparece à frente entre a População Economicamente Ativa (PEA), conceito que inclui pessoas ocupadas ou em busca de emprego, com 47,0% contra 42,4% de Lula. Entre os que estão fora da PEA, o presidente lidera com 47,2%, frente a 41,9%.

Religião, renda e região aprofundam diferenças

Outros recortes reforçam a segmentação do eleitorado. Entre os entrevistados que participaram de celebrações religiosas nos últimos 10 dias, Flávio Bolsonaro tem vantagem: 51,5% contra 38,1% de Lula. Já entre os que não participaram, o presidente lidera com 50,4%, ante 38,5%.

Entre beneficiários, Lula alcança 60,9%, mais que o dobro dos 28,9% de Flávio Bolsonaro. Já entre os que não recebem o benefício, o senador lidera com 49,1%, contra 40,0% do presidente.

Regionalmente, o Nordeste segue como principal base eleitoral de Lula, com 54,5% das intenções de voto, frente a 34,0% de Flávio.

O senador, por sua vez, domina no Sul, onde registra 60,5%, contra 32,2% do petista, e também lidera no Norte e Centro-Oeste, com 51,2% ante 37,5%.

No Sudeste, maior colégio eleitoral do país, há equilíbrio: Flávio Bolsonaro tem 45,0%, contra 43,8% de Lula, dentro da margem de erro.

A pesquisa foi realizada com 2080 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, em 163 municípios, entre os dias 25 e 28 de fevereiro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O registro do levantamento no TSE é de BR-00873/2026.