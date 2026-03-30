Paraná Pesquisas: Lula tem 41,3% e Flávio Bolsonaro, 37,8%, no 1º turno

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados no cenário estimulado de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026, segundo levantamento da Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 30.

Lula registra 41,3% das intenções de voto, contra 37,8% de Flávio Bolsonaro.

Apesar da vantagem numérica do petista, a diferença de 3,5 pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, o que caracteriza empate técnico entre os dois principais nomes da disputa.

Na sequência, nomes de centro-direita e direita aparecem distantes dos líderes. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), soma 3,6%, seguido pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 3,0%. Outros candidatos, como Renan Santos (1,2%) e Aldo Rebelo (1,1%), têm participação residual.

Os candidatos fora da polarização somam menos de 10% das intenções de voto[/grifar], reforçando a concentração da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro neste momento inicial.

Os eleitores que declaram voto em branco, nulo ou nenhum candidato são 7,0%, enquanto 5,0% dizem não saber ou preferem não opinar.

Cenário espontâneo expõe alto nível de indefinição

No cenário espontâneo, em que os nomes não são apresentados ao entrevistado, o grau de incerteza aumenta de forma relevante. O percentual de eleitores que não sabem ou não opinam chega a 42,9%, enquanto 6,7% declaram voto branco, nulo ou nenhum.

Mesmo assim, Lula lidera com 26,3% das menções, seguido por Flávio Bolsonaro, com 16,9%. O ex-presidente Jair Bolsonaro ainda aparece com 4,3%, mesmo sem confirmação como candidato.

Outros nomes têm presença residual: Romeu Zema e Ronaldo Caiado marcam 0,6% cada, enquanto Ratinho Junior aparece com 0,5%. Renan Santos (0,3%) e Aldo Rebelo (0,1%) completam a lista, além de 0,8% que citam outros nomes.