Paraná Pesquisas: Dr. Daniel lidera intenções de voto para governo do Pará

O prefeito de Ananindeua, Daniel Santos, conhecido como Dr. Daniel (PSB), aparece na liderança das intenções de voto para o governo do Pará, segundo a pesquisa feita pelo instituto Paraná e divulgada nesta segunda-feira, 23.

Dr. Daniel aparece com vantagem tanto nos cenários de primeiro e segundo turno para ocupar o cargo do Executivo no estado.

O atual governador Helder Barbalho (MDB) cumpre seu segundo mandato e, por isso, não poderá disputar o cargo neste ano. No entanto, o nome de Barbalho aparece nas respostas entre os eleitores no cenário espontâneo, quando os candidatos não são apresentados para os entrevistados.

Já nos cenários estimulados, Dr. Daniel aparece na frente nos cenários de primeiro turno, seguido pela vice-governadora, Hana Tuma (MDB). Por causa da margem de erro, de 2,7 pontos percentuais, Tuma aparece tecnicamente empatada com o deputado Éder Mauro (PL) em um dos cenários testados.

A pesquisa também testou um eventual segundo turno entre os dois pré-candidatos. Neste cenário, Dr. Daniel teria 48,7% das intenções de voto, enquanto Tuma receberia 36,2%.

A Paraná Pesquisas no Pará foi feita com 1.400 eleitores em 59 municípios do estado, entre os dias 18 e 21 de março de 2026. O índice de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,7 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n.º PA-03072/2026

Pesquisa para governador do Pará - Paraná Pesquisas (Março 2026)

1º turno

Espontânea

Dr. Daniel Santos (PSB) - 13,3%

Hana Tuma (MDB) - 9%

Helder Barbalho (MDB) - 5,8%

Delegado Éder Mauro (PL) - 1,6%

Mario Couto (PL) - 0,8%

Outros nomes - 0,9%

Não sabe/não opinou - 61,9%

Ninguém/Branco/Nulo - 6,9%

Estimulada - Cenário 1

Dr. Daniel Santos (PSB) - 39,1%

Hana Tuma (MDB) - 30,4%

Mario Couto (PL) - 13%

Araceli Lemos (Psol) - 2,6%

Não sabe/não opinou - 6,6%

Ninguém/Branco/Nulo - 8,3%

Estimulada - Cenário 2

Dr. Daniel Santos (PSB) - 31,9%

Hana Tuma (MDB) - 27,2%

Delegado Éder Mauro (PL) - 26,6%

Araceli Lemos (Psol) - 2,4%

Não sabe/não opinou - 4,8%

Ninguém/Branco/Nulo - 7,1%

2º turno

Estimulada - Cenário 1