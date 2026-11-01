Falta de engenheiros pode travar projetos de infraestrutura no Brasil, diz superintendente do BNDES

RESUMO ＋ A falta de engenheiros pode dificultar a execução de projetos de infraestrutura no Brasil, em meio à expansão dos investimentos no setor. O alerta é de Felipe Borim, superintendente de Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que defende maior planejamento de longo prazo para preparar as empresas. Segundo o executivo, o banco deve encerrar o ciclo iniciado em 2023 com mais de R$ 300 bilhões em financiamentos aprovados para infraestrutura. No setor ferroviário, oito projetos estruturados, incluindo Ferrogrão, Fico e Fiol, somam cerca de R$ 160 bilhões em investimentos previstos. O BNDES também ampliou para até 40 anos o prazo de financiamento de projetos ferroviários.

A falta de engenheiros pode se tornar um gargalo para a execução dos projetos de infraestrutura no Brasil, em um momento de expansão dos investimentos e aumento da demanda por obras. O alerta é de Felipe Borim, superintendente de Infraestrutura do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que vê no planejamento de longo prazo uma forma de ajudar as empresas a se prepararem para o crescimento do setor.

“Talvez agora o desafio seja escalar. Estamos precisando de projetos e falta engenheiro para executá-los”, afirmou Borim em entrevista ao Exame Infra. Segundo ele, um maior planejamento sobre as obras previstas para os próximos anos pode ajudar empresas de engenharia e concessionárias a se organizarem para atender à demanda.

O cenário é de expansão dos investimentos. Desde 2023, o BNDES deve encerrar o ciclo com mais de R$ 300 bilhões em aprovações de financiamento para infraestrutura, segundo Borim. Aproximadamente 80% desses recursos, afirmou, são concedidos sem subsídio.

Para o executivo, o desafio atual é ampliar a capacidade de execução em um setor que avançou na estruturação de projetos, mas precisa preparar sua cadeia de fornecedores para um volume maior de obras. A dificuldade de formar profissionais em tempo suficiente para acompanhar a expansão dos investimentos torna o planejamento ainda mais relevante.

Gargalos e soluções em diferentes setores

Borim citou mudanças na estratégia de contratação das concessionárias rodoviárias como exemplo de adaptação à escassez de capacidade no setor. Segundo ele, empresas responsáveis por trechos extensos e espalhados pelo país têm procurado contratar companhias locais de engenharia, em vez de concentrar os serviços nos grandes grupos do setor.

"Estão, inclusive, incentivando e financiando os grupos locais para se consolidarem, para ficarem mais parrudos e fazer frente aos projetos", afirmou.

A necessidade de ampliar a execução aparece em diferentes segmentos da infraestrutura. Em rodovias, Borim afirmou que o país já tem uma carteira relevante de projetos e citou a expectativa de mais leilões nos próximos meses.

O setor ferroviário, por sua vez, enfrenta desafios de financiamento que vão além da capacidade de execução. Segundo Borim, há oito projetos estruturados, incluindo corredores como Ferrogrão, Fico e Fiol, que somam aproximadamente R$ 160 bilhões em investimentos previstos.

A construção de novas ferrovias exige grandes aportes antes que os empreendimentos comecem a gerar receita. Como exemplo, Borim citou a Ferrogrão, cujo investimento estimado é de cerca de R$ 30 bilhões, com um período de construção que pode chegar a dez anos.

Para viabilizar projetos desse porte, o governo vem desenvolvendo um modelo de aporte público que combina recursos de outorgas de outras concessões com financiamento privado. A proposta está em análise pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

O BNDES também ampliou para até 40 anos o prazo de financiamento de projetos ferroviários, segundo Borim, em uma tentativa de ajudar a viabilizar os investimentos.

O executivo avalia que a combinação entre projetos estruturados, financiamento de longo prazo e mecanismos de participação pública pode abrir espaço para uma nova onda de investimentos no setor.