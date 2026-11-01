Voo com 85 brasileiros deportados dos EUA chega a Minas Gerais

RESUMO ＋ Um voo com 85 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), na madrugada de sábado, 31. Os passageiros foram recebidos pelo programa federal Aqui é Brasil, que ofereceu alimentação, assistência em saúde, apoio psicossocial e orientações para o retorno aos municípios de origem. A operação foi a 39ª realizada em 2026. Desde a criação do programa, em 2025, mais de 5,9 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade retornaram ao país. O MDHC orienta que familiares utilizem exclusivamente os canais oficiais para buscar informações e evitar o compartilhamento de dados pessoais com terceiros não autorizados.

Um voo com 85 brasileiros deportados dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), na madrugada deste sábado, 31, por volta de 1h50. A operação foi realizada pelo governo norte-americano, que utilizou um Boeing 777-200 da companhia Eastern Airlines, de matrícula N771KW, contratado para transportar os passageiros.

O grupo era composto por 69 homens e 16 mulheres. A maioria tinha entre 30 e 39 anos, com idade média de 34 anos. Entre os repatriados, também estavam quatro crianças e adolescentes, com idades entre zero e 14 anos, além de uma pessoa idosa.

Brasileiros receberam assistência após o desembarque

A recepção dos passageiros foi realizada pelo programa federal Aqui é Brasil, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), em parceria com outros órgãos federais. Após os procedimentos iniciais no aeroporto, os brasileiros foram encaminhados a uma estrutura temporária instalada em um hotel parceiro.

No local, foram oferecidos alimentação, kits de higiene, assistência em saúde, apoio psicossocial e orientações sobre o acesso a serviços públicos. A equipe também auxiliou na organização do deslocamento dos passageiros até seus municípios de destino.

A iniciativa tem como objetivo garantir assistência imediata, preservar a dignidade humana e facilitar o acesso a direitos durante o processo de retorno ao país.

Mais de 5,9 mil brasileiros retornaram ao país desde 2025

De acordo com o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, as deportações envolvem estrangeiros que descumpriram as leis de imigração norte-americanas. Entre as situações previstas estão a entrada irregular no território, a ausência de autorização para permanência, condenações criminais e casos de pessoas consideradas ameaças à segurança nacional.

A chegada deste sábado foi a 39ª operação de recepção de brasileiros repatriados realizada em 2026, segundo o MDHC.

Desde a criação do programa Aqui é Brasil, em 2025, foram realizadas 58 operações, que possibilitaram o retorno de mais de 5,9 mil brasileiros em situação de vulnerabilidade.

Como buscar informações sobre os brasileiros repatriados

Familiares que desejam obter informações sobre os voos, o acolhimento e os serviços disponíveis podem entrar em contato diretamente com o programa Aqui é Brasil pelos canais oficiais:

WhatsApp: +55 61 9168-9789

+55 61 9168-9789 E-mail: aquiebrasil@mdh.gov.br

Outra alternativa é procurar o Centro de Referência em Direitos Humanos para Pessoas Repatriadas e Migrantes (CREDH-RM), localizado no primeiro piso do Terminal de Passageiros 1 do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins.

O atendimento também pode ser realizado pelos seguintes canais:

Telefone: +55 61 99202-1424

+55 61 99202-1424 E-mail: credh-rm@iom.int

O centro oferece orientação documental e encaminhamento para políticas públicas nas áreas de assistência social, saúde, educação, trabalho e renda.

O MDHC alerta que familiares e pessoas repatriadas devem utilizar exclusivamente os canais oficiais de atendimento. Dados pessoais, documentos, fotografias, localização, cidade de origem e informações sobre detenções não devem ser compartilhados com terceiros que ofereçam ajuda sem autorização.

Segundo o ministério, o programa Aqui é Brasil não possui voluntários ou representantes autorizados a solicitar ou coletar dados pessoais fora dos canais oficiais.