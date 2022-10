Paralisação de caminhoneiros: Via Dutra segue interditada em Barra Mansa, diz CCR

Dois sentidos da rodovia Presidente Dutra ainda continuam interditados, devido à paralisação de caminhoneiros, ocorrida na manhã desta segunda-feira, 31. Segundo a concessionária CCR, a interdição é nos dois sentidos do Km 181, da região de Barra Mansa (RJ).

Segundo a concessionária, ainda foi implantada uma operação contingência no km 303 da pista sentido Rio de Janeiro, em Resende (RJ). Equipes estão desviando o tráfego para o retorno, evitando que o motorista que está em viagem, fique parado no congestionamento.

Em São Paulo, segundo a PRF, na manhã desta segunda-feira, 31, tiveram dois focos de paralisações. Os focos ocorreram no km 51 da BR 153, em São José do Rio Preto, e no km 159 da BR 116, em Jacareí. Em ambos os locais a manifestação foi pacífica e as equipes da PRF atuaram para garantir a segurança.

Ainda de acordo com a PRF, não foram registrados episódios de agressividade e o trabalho da polícia resultou na liberação total da via.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram produtores rurais e caminhoneiros interditando rodovias após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL).

De acordo coma rádio CBN, além de Rio e São Paulo, houveram 18 pontos de interdição em Santa Catarina, nas BR-101, BR-470, BR-116, BR-280, BR-153 e BR-282. No estado de Goiás, dois trechos paralisados na BR-060, km 101, em Anápolis e na BR-153, km 703, em Itumbiara. Outro local é na BR-040 no entorno do Distrito Federal.

Em Mato Grosso, a concessionária Rota do Oeste informou manifestações com fechamento da BR-163 em Nova Mutum, km 594, sentido sul; Lucas do Rio Verde, no km 691; Sorriso, km 746; e Sinop, no km 835. "A concessionária segue acompanhando, sem interferência, as manifestações com foco na segurança viária", informou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Estado disse ter várias equipes operacionais em deslocamento para o Norte de Mato Grosso.

Em um vídeo divulgado na madrugada, um homem diz estar em contato com líderanças de todo o Brasil. "Travou o Brasil. Não podemos liberar", diz.

