Para Maia, restabelecer confiança com Ministério da Saúde vai levar dias

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-AP), afirmou nesta terça-feira, 9, que a confiança no Ministério da Saúde levará certo tempo para ser retomada, após a pasta ter alterado o formato de divulgação dos dados diários sobre o novo coronavírus.

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, compareceu nesta terça em audiência da comissão externa que discute assuntos relacionados à pandemia.

“Os desencontros dos últimos dias foram muito negativos para todos. O que eu acredito é que, até se restabelecer a confiança com o Ministério da Saúde, isso ainda vai levar alguns dias. O ideal é que daqui a alguns dias todos nós tenhamos a tranquilidade de saber que não tem nenhum número sendo escondido”, disse.

Segundo Maia, a confiança será resgatada quando o novo sistema do ministério estiver pronto. Depois de atrasar a divulgação das informações e fornecer os dados sem o número acumulado da pandemia, o Ministério anunciou ontem que adotará novo sistema de divulgação de novos casos e óbitos, que voltarão a ser feitas às 18h diariamente.

O presidente da Casa ressaltou ainda que as explicações dadas por Pazuello na comissão deram transparência para os dados.

“A apresentação do ministro, sem uma análise mais aprofundada porque não deu tempo para fazer isso sobre os dados, me parece uma apresentação que dá transparência aos números”, disse. Para Maia, é preciso mais publicidade ao trabalho feito pelo ministro para que a população tenha “mais conforto no acompanhamento dos dados”.

O presidente também elogiou a atuação de secretários estaduais e municipais na atualização dos dados do novo coronavírus, além da imprensa que se uniu em iniciativa independente para a divulgação dos números.