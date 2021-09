Pacheco: Senado vai focar em Correios, reformas e mudanças eleitorais

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que a pauta do Senado nos próximos dias vai se concentrar na privatização dos Correios, nos projetos relativos à reforma tributária, na reforma administrativa e nas mudanças eleitorais para 2022. A agenda foi citada durante entrevista em um evento com prefeitos em Goiânia, capital de Goiás.

O governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, tenta destravar a pauta econômica no Senado, após o acirramento da crise política entre os Poderes. Pacheco sinalizou que os senadores vão apreciar as propostas.

Nos últimos dias, o governo vem sofrendo derrotas na Casa, tanto pela rejeição de propostas quanto pela alteração de medidas estratégicas.

No tema tributário, Pacheco cobrou a votação na Câmara do novo Refis, aprovado anteriormente pelos senadores.

"É muito esperado pelo setor empresarial, pelas pessoas que precisam se regularizar tributariamente", disse o senador.

