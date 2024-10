Pacheco lê requerimento para abertura de CPI para investigar avanço das bets ilegais no Brasil

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu no plenário da Casa, na última terça-feira, 8, o pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o avanço das bets ilegais no Brasil. A leitura é o segundo passo para a constituição do colegiado. Agora, os partidos precisam indicar os 11 membros que devem fazer parte da CPI, para sua instalação.

O primeiro passo foi a coleta de ao menos 31 assinaturas de senadores para que o pedido fosse levado até Pacheco. A iniciativa é da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). Ela pede investigação a atividade de plataformas de apostas ilegais online no Brasil.

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), foi um dos apoiadores da CPI e disse que o avanço das apostas ilegais é um “grave problema social”.

A preocupação com o aumento das apostas on-line pelo governo aumentou após a divulgação de um levantamento do Banco Central que mostrou que o gasto médio mensal dos brasileiros com Pix para as bets e jogos de azar gira em torno de R$ 20 bilhões este ano.

Chamou atenção especialmente a estimativa de que, em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões com jogos e apostas on-line.

Já está em curso um processo de regulação do mercado, coordenado pelo Ministério da Fazenda, a partir de uma lei aprovada no ano passado. As regras entram em vigor em janeiro de 2025, quando terá início o mercado regulado de apostas on-line.