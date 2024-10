Governo atualiza bets autorizadas a operar no Brasil; patrocinadora do Corinthians está na lista

O Ministério da Fazenda atualizou na noite desta terça-feira, 8, a lista das empresas com marcas e domínios de bets que podem continuar operando no Brasil até 31 de dezembro deste ano. Segundo o comunicado oficial do ministério, agora são 96 empresas com respectivamente 213 bets liberadas para funcionar e as listas dos estados têm 18 empresas.

Esta é a segunda vez que a pasta comandada por Fernando Haddad atualiza a lista desde que a primeira versão do documento foi divulgada em 1º de outubro. Ainda de acordo com o mesmo comunicado, a nova mudança também acontece em decorrência de esclarecimentos de questões identificadas no curso do processo de autorização e, uma vez sanadas, possibilitaram a sua consideração como empresas em período de adequação.

Agora, a Esportes da Sorte, patrocinadora dos times Corinthians, Athletico, Bahia e Grêmio está na lista com autorização para funcionar pelo menos no estado do Rio de Janeiro. Até então, a responsável pelo patrocínio master no time paulista estava fora das listas anteriores.

Processo de autorização

As empresas listadas pediram autorizaççao para o governo até o último 17 de setembro. Após esse prazo, os documentos enviados por elas para a Secretaria de Prêmios e Apostas da Fazenda foram analisados para que pudesse haver essa liberação ao menos até o fim de 2024.

As empresas que não obtiveram permissão para seguir operando no Brasil serão proibidas de funcionar e os apostadores que tem dinheiro a receber dessas empresas, devem retirar o montante até o próximo 10 de outubro.

Nesta nova versão, o ministério incluiu na lista estadual empresas autorizadas a funcionar apenas no Rio de Janeiro.

Lista das bets autorizadas

Betano

Superbet

Magicjackpot

Luckydays

ReidoPitaco

Pitaco

Sportingbet

Betboo

Caesar's

Betnacional

Mr. Jack Bet

Pagbet

KTO

Betsson

Galera Bet

F12.bet

Luva.bet

Brasil bet

SportyBet

EstrelaBet

Betfair

PokerStars

7 Games

Betao

R7

Novibet

SeguroBet

ijogo

fogo777

p9

9f

6r

bet.app

Bet365

Aposta Ganha

Brazino777

Betway

Jackpot City

Spin Palace

SeuBet

H2 Bet

Vbet

Vivaro

Casa de Apostas

Bet Sul

BetFast

Faz1bet

Tivobet

4play

Pagol

ESTADIUM

JOGANHO

OTEN

SupremaBet

MaximaBet

XPGames

Betesporte

Lance de Sorte

King Panda

Leo Vegas

Royal Panda

Betspeed

Sorte online

Lottoland

ArenaPlus

PixBet

FlaBet

BetdaSorte

Rio Jogos

LottoMaster

betagora

Playpix

Dupoc

Apostou

b1.bet

BRBET

bet gorillas

donald bet

BateuBet

Bet Warrior

pimile

Sorte na Bet

Bet Fusion

Bandbet

vivasorte

Afun

Blaze

JonBet

Bet7k

Cassino Pix

Bet Vera

Cbet

Vertbet

Dashboard Fund

UPBETBR

9d

Wjcasino

Betmotion

Betman

Apostou Ganhou

Alfa.bet

IN2BET

PAPI GAMES

MMABet

Bet4

BR4Bet

GoldeBet

lotogreen

Bolsa de Aposta

Fulltbet

BetBra

Pinnacle

MatchBook

Verdinha

betboom

BetFive

IO

B2X

JetBet

SorteBet

Pinbet

Aposta 1

Apostamax

InplayBet

ǪGBet

GingaBet

Bacana Play

Play Uzu

BetCopa

Aposta365

multibet

acelerabet

Play7

Zedocash

Bankbet

Amabet

BetFortuna

Fortuna Play

LampionsBet

Responsa

Joga Limpo

Odd Fair

Única Bet

Bicho no Pix

Claro Bet

FazoBetAí

oleybet

betpark

Meridianbet

NossaBet

Spin365

Mundifortuna

MetBet

EsportivaBet

MetGol 100%

Tropino

Anima Bet

Esporte 365

Bet Aki

Jogo de Ouro

GeralBet

Betinha

Zona de Jogo

ApostaOnline

OnlyBets

Logame

LogFlix

Liderbet

Bullsbet

Elisa.bet

Pagamentos.bet

Lotoaposta

Davbet

playbonds

Bet.bet

1xBet

1xcassinos

Apuesta360

Rivalo

A247

Autorizadas em seus estados:

Paraná

BETPR Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

WLC Paraná Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA

GAEV Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

SPE Pix Bet Soludges Concessionária de Loterias do Estado do Paraná SPE LTDA

Concessionária de Loterias do Estado do Paraná Laguna Serviços e Tecnologia LTDA

Maranhão

Embralote Concessionária de Serviços Lotéricos do Maranhão SPE S/A

WLC Maranhão Exploração de Jogos e Apostas SPE LTDA

SDL Concessionária de Loterias no Estado do Maranhão SPE S/A

BR Lotto Concessionária da Loteria Estadual do Maranhão SPE S/A

Minas Gerais

Keno Loteria do Brasil LTDA

Rio de Janeiro

Rede Loto LTDA – BestBet e LotoLegal

JBD Comunicação e Tecnologia LTDA – marjosports

PixBet Soluções Tecnológicas LTDA - pixbet e pixhora

Esportes Gaming RJ LTDA - esportesdasorte e onabet

Lema Administração e Participações LTDA – RioJogos

Big Brazil Tecnolotia e Loteria S.A – Caesars

BetVip Apostas Esportivas S.A – ganhabet e betvip

Vaidebet Apostas LTDA – vaidebet