Pacheco afirma que pacote de gastos e celulares nas escolas devem ser votados antes do recesso

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou que é “perfeitamente possível” o Senado votar o pacote de corte de gastos do governo antes do recesso parlamentar, que começa no dia 20. Pacheco também disse que quer dar prioridade ao projeto que proíbe o uso de celulares nas escolas e a renegociação da dívida dos estados.

"Um tema desses (pacote de gastos) nos impõe uma grande responsabilidade e agilidade. Estamos mantendo o otimismo de que somos capazes de fazer essa apreciação a tempo, antes do recesso. Acredito que é plenamente possível a Câmara aprovar e o Senado também antes do recesso parlamentar", disse Pacheco.

O presidente disse que haverá no Senado a partir de terça-feira, com possibilidade dos trabalhos de estenderem até sexta, caso as análises das propostas se alonguem.

Pacheco prevê que a sessão do Congresso Nacional deverá ocorrer na próxima quinta-feira, com análises de projetos de resolução, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA).

Ele contou ainda que falou com o ministro da Educação, Camilo Santana, e prometeu para celeridade ao tema dos celulares nas escolas. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira a proibição do uso do equipamento pelos alunos no ambiente escolar.

"O ministro Camilo me telefonou e pediu empenho. Eu vejo com muito bons olhos, já pedi a Secretaria Geral da Mesa que pudesse dar a ele agilidade. Pode ser apreciado na próximo semana, portanto antes do recesso".