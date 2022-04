Órgão federal emite alerta de risco alto de novas enchentes no Rio

O boletim de previsão de riscos de eventos geo-hidrológicos emitido para a segunda-feira, dia 4, pelo Centro Nacional de Monitoração e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), destaca haver possibilidade "alta" de inundações, enxurradas e alagamentos na mesorregião metropolitana do Rio (incluindo Petrópolis) e no sul fluminense.

O estado foi atingido por chuvas intensas nos últimos dias, com deslizamentos e registros de 16 mortos, a maioria em Angra dos Reis e Paraty. A busca por desaparecidos continua.

"A previsão indica a continuidade de pancadas de chuva. Somado aos elevados acumulados preexistentes, o cenário de risco hidrológico nestas áreas tende a se agravar devido às características do relevo, córregos canalizados e alta vulnerabilidade da região", aponta.

A classificação é a mesma para o litoral norte paulista e o Vale do Paraíba.

Além disso, quase todo o território do Rio de Janeiro e parte do litoral norte de São Paulo estão com alerta de "perigo" até as 11 horas de segunda-feira no sistema de notificação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para "acumulado de chuva".

“Chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios em cidades com tais áreas de risco”, aponta.