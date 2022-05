OPINIÃO João Doria e os 7 pecados de uma candidatura

A lista dos sete pecados capitais foi formalizada no século VI pelo papa Gregório Magno, tendo como base as Epístolas de São Paulo, e foi assumida formalmente pela Igreja no século XIII, com a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino.

Em política, pecados podem ser mortais. A saída do ex-governador de São Paulo deixa uma enorme lição para o PSDB e para quem se atrever a buscar atalhos para subir o altar da presidência brasileira. E os dados de opinião pública ampliam os pecados além dos confessionários das articulações políticas. Vamos aos pecados do, agora, ex-candidato João Doria.

O primeiro pecado foi a gula. Ao abandonar a prefeitura de São Paulo para concorrer ao governo do estado, Doria foi amplamente rejeitado pelos paulistanos(as). Sua saída foi reprovada, segundo pesquisas da época, por 2/3 dos eleitores da capital. Na eleição estadual, Márcio França venceu na capital com 17 pontos percentuais a frente do tucano.

Ficou evidente para a opinião pública que o prefeito não gostava de comandar a cidade. Como paralelo, José Serra, em 2006 (mesmo saindo da Prefeitura em condições similares), venceu a eleição de governador na capital. Logo ao assumir o Palácio dos Bandeirantes, Doria já demonstrou a “gula” pela presidência. A opinião pública não perdoou seu excesso de fome.

O segundo pecado foi a luxúria, o ex apresentador do programa Aprendiz mostrou enorme capacidade de adaptação de comunicação. Em 2018, para se eleger governador colou sua imagem ao então candidato Jair Bolsonaro. O BolsoDoria foi empacotado para os eleitores como símbolo da resistência bandeirante “aos corruptos do PT”. Independente do mérito, o afastamento do Palácio dos Bandeirantes com as políticas do planalto, sepultou qualquer tipo de admiração dos eleitores bolsonaristas em relação ao governador.

A “luxúria” de ter “ido para cama” com Bolsonaro, mesmo com histórico, ideias e atitudes diferentes, cobrou seu custo de popularidade. Ainda nesse contexto, a constante ira pública contra o Presidente Jair Bolsonaro (em muitos casos justa e necessária) foi o terceiro pecado. Diversos episódios já mostraram que na “suruba bolsonarista” não há janelas para traições.

O quarto pecado foi a soberba. Não faltaram pesquisas, dados e análises da inviabilidade eleitoral de sua candidatura. A relação conhecimento x rejeição sempre foi desfavorável. O tripé de problemas era de difícil (para não dizer impossível) transposição: ter uma alta rejeição pessoal (odiado por diversos espectros do eleitorado), ser paulista (o PSDB perdeu todas as eleições para presidente quando o candidato escolhido era o governador de São Paulo) e fazer parte de um governo estadual de avaliação mediana (aqui não entramos no mérito da qualidade da gestão mas sim de percepção).

Nesse contexto também cabe o quinto pecado: a vaidade, inerente aos políticos, empresários de sucesso e apresentadores de TV (Doria junta os três papéis em uma figura somente). A potencial mescla de soberba e vaidade não permitiu a devida leitura do cenário eleitoral nacional. As eleições brasileiras em pouco se assemelham as disputas municipais/estaduais paulistas. Ganhar os Bandeirantes passa longe de ser o passaporte para o Planalto Central.

Para terminar, e ser justo com o ex-candidato do PSDB, o mesmo nunca pecou por avareza e preguiça. O esforço para vencer as prévias tucanas exigiu enorme esforço individual (e isso o Doria tem de sobra) e muito recurso (isso também tem aparentemente). Pouquíssimos personagens públicos brasileiros teriam a tenacidade de Joao Doria para vencer um pleito interno concebido, pelo próprio tucanato, para derrotá-lo. Por outro lado, se somente vontade, determinação e recursos vencessem eleições e produzissem candidatos competitivos, Michael Bloomberg teria sido eleito presidente americano em 2020.

A saída do criador do Lide não altera essencialmente o quadro presidencial desenhado para 2022 mas deveria servir de lição para o mundo político. Os pecados individuais estão destruindo potenciais projetos coletivos que descontruam a polarização eleitoral. O Brasil não é um caso isolado disso. O eleitor, cansado de debater rejeições, espera ansiosamente a chance de “amar ao próximo”.