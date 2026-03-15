Opinião: Escala 6x1: como fazer uma transição justa e responsável

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganha força no Brasil e revela um desejo legítimo da sociedade: mais equilíbrio entre trabalho, descanso e qualidade de vida. A discussão, entretanto, precisa ir além da intenção e entrar no campo do desenho das políticas públicas. Mudanças na jornada de trabalho afetam milhões de trabalhadores, empresas e setores produtivos. E nada melhor do que diálogo e planejamento para chegar na melhor solução.

Do ponto de vista econômico, reduzir a jornada semanal de 44 para 40 horas sem reduzir o salário mensal significa elevar o custo do trabalho por hora. Na prática, é como pagar cerca de 10% a mais por hora trabalhada. A experiência internacional mostra que esse tipo de mudança pode gerar efeitos mistos. Em Portugal, por exemplo, uma reforma semelhante elevou o salário-hora em 9,2%, aumentou a produtividade por hora em 7,9%, mas também esteve associada a queda de cerca de 1,7% no emprego e de 3,2% nas vendas das empresas.

Quando simulados para o Brasil, os efeitos potenciais ajudam a dimensionar o desafio. Um estudo recém-divulgado pelo CLP aponta que, se a economia reagir de forma semelhante, a redução abrupta da jornada poderia levar a uma queda de 1,1% no emprego formal — cerca de 640 mil vagas — e a uma redução de aproximadamente 0,7% no PIB.

Isso não significa que o país não deva discutir a redução da jornada. Significa que a mudança precisa ser construída com responsabilidade e visão de longo prazo.

Escala 6x1: pontos em discussão

Uma das propostas em discussão é a implementação gradual e setorial da nova regra. Em vez de aplicar a mudança simultaneamente a todos os setores, a transição poderia começar por aqueles em que menos da metade dos trabalhadores está em contratos de 44 horas semanais. Em um segundo momento, a regra avançaria para setores com até 60% de contratos nessa jornada, depois para aqueles com até 80%, até chegar aos segmentos mais expostos, como comércio e serviços.

Essa lógica permite dois ganhos importantes. Primeiro, reduz o risco de impactos econômicos concentrados justamente nos setores com maior intensidade de mão de obra. Segundo, cria uma janela de avaliação real da política: é possível acompanhar dados de emprego, salários, rotatividade e informalidade e ajustar o ritmo da reforma caso os efeitos sejam maiores que o esperado.

Outro ponto fundamental é o diálogo entre trabalhadores, empresas e governo. Reformas estruturais dificilmente prosperam quando são impostas de forma abrupta. Elas funcionam melhor quando são negociadas, testadas e aperfeiçoadas ao longo do caminho.

No fundo, o debate sobre a escala 6x1 não deve ser tratado como uma disputa entre quem é a favor ou contra a mudança. A pergunta mais importante é outra: como fazer essa transição de forma inteligente.

Reduzir jornadas pode representar um avanço importante para a sociedade brasileira. Mas, como em qualquer decisão desta natureza, o sucesso não depende apenas do destino. Depende, sobretudo, do caminho escolhido para chegar até lá.