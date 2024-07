Polícia faz megaoperação em dez comunidades do Rio onde há disputa entre tráfico e milícia

As polícias Militar e Civil do Rio realizam, nesta segunda-feira, uma megaoperação em dez comunidades na Zona Oeste da capital. Chamada de Ordo — que significa ordem —, a ação acontece na Cidade de Deus, na Gardênia Azul, em Rio das Pedras, no Morro do Banco, na Fontela, na Muzema, na Tijuquinha, no Sítio do Pai João, no Terreirão e na César Maia, nos bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio, Itanhangá, Vargem Grande e Vargem Pequena. Não há prazo para término da mobilização.

O governador Cláudio Castro acompanha a ação.

"Hoje estamos dando um grande passo contra a ação criminosa. Temos visto ao longo do tempo o avanço de instituições criminosas que, infelizmente, tiram a paz da nossa população. Tenho repetido, constantemente, que não há lugar nesse estado onde o poder público não entre. Trabalharemos para a retomada da ordem nessa região que vai do Itanhangá até as Vargens", afirmou ele.

Segundo ele, um dos objetivos é combater a lavagem de dinheiro da criminalidade: