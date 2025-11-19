Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Operação contra o CV no Rio localiza drogas escondidas em escolas

Dois suspeitos morreram em confronto com policiais e oito foram presos

Operação Contenção: forças de segurança apreendem armas e drogas em nova fase da operação contra o Comando Vermelho. (Antonio Lacerda/EFE)

Operação Contenção: forças de segurança apreendem armas e drogas em nova fase da operação contra o Comando Vermelho. (Antonio Lacerda/EFE)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 09h06.

A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira, 19, um desdobramento da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Na primeira fase da ação, mais de 120 pessoas morreram.

Os agentes se concentram na Vila Kennedy, zona oeste da capital carioca. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da operação é combater a expansão do Comando Vermelho nos territórios.

Além da Civil, policiais militares também participam da ação. Até o momento, oito suspeitos foram presos e dois foram mortos em confrontos.

Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos. Uma grande quantidade de droga foi encontrada dentro de uma escola. Segundo a comunicação da Polícia Civil, isso demonstra como a facção criminosa utiliza colégios como "bunkers" para despistar os agentes.

"Essa é mais uma etapa da Operação Contenção e mostra o combate ao Comando Vermelho, em suas diversas atividades delituosas. A facção se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes, fortalecendo sua estrutura financeira. Por meio de investigação e ações estratégicas, estamos enfraquecendo a organização criminosa", afirma o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.

 

Acompanhe tudo sobre:Polícia CivilRio de JaneiroCrime

Mais de Brasil

Enem 2025: Inep antecipa gabarito para esta quarta; veja como acessar

Lula retorna à COP30 em meio às negociações para acordo final

IBGE publica edital com 9.590 vagas temporárias; salários chegam a R$ 3.379

Em recado a Lula, Motta diz que Câmara não é carimbadora de projetos do governo

Mais na Exame

Brasil

Enem 2025: Inep antecipa gabarito para esta quarta; veja como acessar

Mundo

EUA e Rússia negociam plano secreto de paz na Ucrânia, diz site

Mercados

'Amelu': o 'ship' entre Americanas e Magalu para enfrentar a concorrência

Esporte

Copa do Mundo 2026: 42 seleções já estão classificadas; veja quais