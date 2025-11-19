Operação contra o CV no Rio localiza drogas escondidas em escolas

A Polícia Civil realiza nesta quarta-feira, 19, um desdobramento da Operação Contenção no Rio de Janeiro. Na primeira fase da ação, mais de 120 pessoas morreram.

Os agentes se concentram na Vila Kennedy, zona oeste da capital carioca. De acordo com a Polícia Civil, o objetivo da operação é combater a expansão do Comando Vermelho nos territórios.

Além da Civil, policiais militares também participam da ação. Até o momento, oito suspeitos foram presos e dois foram mortos em confrontos.

Dois fuzis e uma pistola foram apreendidos. Uma grande quantidade de droga foi encontrada dentro de uma escola. Segundo a comunicação da Polícia Civil, isso demonstra como a facção criminosa utiliza colégios como "bunkers" para despistar os agentes.

"Essa é mais uma etapa da Operação Contenção e mostra o combate ao Comando Vermelho, em suas diversas atividades delituosas. A facção se aproveita da expansão territorial para praticar toda gama de crimes, fortalecendo sua estrutura financeira. Por meio de investigação e ações estratégicas, estamos enfraquecendo a organização criminosa", afirma o secretário de Polícia Civil, delegado Felipe Curi.