Quando vai sair o gabarito oficial do Enem 2026; veja previsão

O gabarito oficial do Enem 2026 deve ser divulgado até segunda-feira, 30 de novembro. O prazo segue a regra do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), que prevê a publicação das respostas das provas objetivas em até dez dias úteis após o segundo dia de aplicação do exame.

Neste ano, o Enem será realizado em dois domingos, 8 e 15 de novembro. Como a segunda etapa está marcada para o dia 15, a contagem do prazo começa no próximo dia útil, segunda-feira, 16.

O cálculo também considera o feriado nacional do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Por isso, o décimo dia útil será 30 de novembro.

O Inep, no entanto, não confirmou uma data específica para a divulgação. O gabarito pode ser publicado antes do prazo máximo.

Onde consultar o gabarito oficial do Enem?

Os participantes poderão consultar as respostas na seção Provas e Gabaritos, disponível no portal do Inep. O documento será publicado pelo instituto e poderá ser acessado gratuitamente.

O estudante deverá selecionar a edição de 2026 e conferir o gabarito correspondente ao dia de aplicação e à cor do caderno de questões recebido durante a prova. Essa identificação é importante porque o Enem utiliza diferentes versões dos cadernos.

Enquanto aguardam a publicação oficial, os candidatos também podem acompanhar correções extraoficiais divulgadas por cursinhos e plataformas de ensino. Essas respostas, porém, não substituem o documento publicado pelo Inep.

O que cai em cada dia de prova do Enem 2026?

O exame será dividido em dois dias, com 180 questões objetivas e uma redação. No primeiro domingo, 8 de novembro, os participantes farão a redação e responderão a 90 questões de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.

No segundo domingo, 15 de novembro, serão aplicadas as outras 90 questões, divididas entre Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias.

Quando sai o resultado do Enem 2026?

A divulgação do gabarito não significa que o participante já terá acesso à nota final. O resultado individual reúne o desempenho nas quatro áreas de conhecimento e a pontuação da redação.

Segundo o Inep, a previsão é que as notas individuais sejam disponibilizadas em meados de janeiro de 2027, na Página do Participante. A data exata ainda deverá ser anunciada pelo instituto.

O resultado poderá ser utilizado nos processos seletivos de instituições de ensino superior e em programas como o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

É importante lembrar que o número de acertos não corresponde diretamente à nota final. O Enem utiliza a Teoria de Resposta ao Item (TRI), metodologia que considera características das questões e a coerência do padrão de respostas dos participantes. Por isso, duas pessoas com a mesma quantidade de acertos podem obter notas diferentes.