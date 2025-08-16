Brasil

Tchau, frio? Veranico deve aquecer temperaturas na próxima semana; veja a previsão na sua cidade

A partir de terça-feira, capitais recebem tardes de calor prolongado; entenda o fenômeno

O Cemaden mantém um alerta de risco moderado para alagamentos e deslizamentos de terra (Europa Press News /Divulgação)

Da Redação
Publicado em 16 de agosto de 2025 às 18h45.

Na próxima semana, um novo período de calor atípico, conhecido como veranico, deverá se instalar no Brasil. O fenômeno começará a se formar já neste fim de semana, com a perda da intensidade do ar frio, fazendo com que as tardes voltem a esquentar em diversas regiões do país.

No entanto, a tendência de aquecimento ganhará força a partir de terça-feira (19), quando as altas temperaturas irão se espalhar pelo Centro-Oeste, Sudeste e até algumas áreas do Sul, elevando os termômetros para valores acima da média de agosto e causando uma queda significativa na umidade do ar.

O que são os veranicos?

Os veranicos são caracterizados por períodos de mais de quatro dias consecutivos de calor durante o inverno ou outono, com temperaturas mais altas que o normal, tempo seco e pouca precipitação. Esses eventos não são, necessariamente, considerados ondas de calor.

O aumento das temperaturas será sentido em São Paulo, Rio de Janeiro e outras regiões, mas o calor típico de veranico — com dias seguidos de temperaturas de 3 °C a 5 °C acima da média para o inverno — deve se intensificar apenas entre terça e quarta-feira, e pode persistir até o dia 25, especialmente nas áreas centrais do país.

Veja a previsão para as capitais brasileiras:

Antes disso, os dias de sábado (16) e domingo (17) ainda terão manhãs frias no Sul e Sudeste, com mínimas em torno de 10 °C em cidades como São Paulo (SP) e Curitiba (PR).

No Rio de Janeiro (RJ), o céu permanecerá nublado neste sábado, com possibilidade de garoa pela manhã, mas o tempo melhorará e a temperatura máxima pode atingir 24 °C.

Quando acaba o inverno em 2025?

No Centro-Oeste, Cuiabá (MT) pode registrar até 38 °C neste fim de semana, e Goiânia (GO) também superará os 30 °C.

Em Campo Grande (MS), a máxima ficará em torno dos 33 °C, com sol forte e a umidade relativa do ar em níveis críticos, abaixo de 20% em algumas áreas. No Nordeste, o clima será instável ao longo do litoral.

Regiões como o recôncavo baiano, Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande do Norte terão chuvas rápidas, alternadas com períodos de sol.

Chance de chuva?

Haverá risco de chuvas mais fortes, especialmente na Bahia e no litoral de Pernambuco, enquanto o interior nordestino continuará com tempo firme e quente.

No Norte, as instabilidades persistem sobre o Amazonas, Roraima e norte do Pará, com possibilidade de chuvas moderadas a fortes e temporais isolados.

Belém (PA) deve registrar uma máxima de 32 °C, com chuvas no fim da tarde. No Acre, Rondônia e Tocantins, o tempo permanecerá ensolarado, quente e seco. Com a saída definitiva da massa de ar frio que está sobre o país e a entrada de ar quente e seco pelo interior, a próxima semana será marcada pela intensificação do veranico.

Previsão do tempo: fim de semana em São Paulo terá tempo seco e temperaturas amenas

Entre terça (19) e quarta-feira (20), o calor se intensificará no Centro-Oeste, interior do Sudeste e norte do Paraná, com máximas que podem ultrapassar os 35 °C em várias regiões.

Cuiabá (MT) pode atingir 40 °C durante o pico do fenômeno, enquanto São Paulo (SP) e Belo Horizonte (MG) terão tardes acima dos 30 °C. O tempo seco se intensificará, com a umidade relativa abaixo de 20% no Centro-Oeste, interior do Sudeste e parte do Nordeste.

Esse cenário aumenta o risco de queimadas, prejudica a qualidade do ar e exige atenção à hidratação e à saúde respiratória.

Clima na região Sul

No Sul, o aquecimento será temporário. Na segunda metade da semana, uma frente fria e a formação de um sistema de baixa pressão deverão mudar o tempo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, trazendo chuva, ventos fortes e risco de temporais, com possibilidade de granizo.

Nesta região, rajadas de vento podem chegar a 100 km/h, principalmente no Rio Grande do Sul.

Essa combinação de calor no centro-norte e instabilidade no Sul deverá marcar a segunda metade de agosto.

Embora o veranico possa durar até o dia 25, espera-se a chegada de novas massas de ar frio antes do fim do inverno, em 22 de setembro.

No Nordeste, chance de alagamentos

Com a previsão de chuvas e as condições do solo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) mantém, neste sábado (16), um alerta de risco moderado para alagamentos e deslizamentos de terra em partes da Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

O risco de alagamentos é maior em áreas como Salvador (BA), Recife (PE), João Pessoa (PB) e Natal (RN), onde a chuva pode ser isolada e ocorrer durante o dia, acumulando água em ruas e avenidas, além de causar enxurradas e transbordamento de córregos.

Onda de calor atinge 132 milhões de pessoas nos EUA e faz sensação térmica chegar a 40 °C

Também há risco de deslizamentos em Recife, João Pessoa e Natal, devido ao terreno vulnerável, chuvas intensas registradas recentemente — com precipitação superior a 80 mm em alguns locais — e a previsão de mais chuvas fracas a moderadas. Nessas áreas, podem ocorrer deslizamentos em encostas e quedas de barreiras em estradas.

Em Salvador, o alerta para deslizamentos é igualmente moderado. Os alertas do Cemaden estão divididos em duas categorias: risco hidrológico (que envolve alagamentos urbanos e inundações de pequenos córregos) e risco geológico (relacionado a deslizamentos de terra e quedas de barreiras).

