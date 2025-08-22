Brasil

Verão em pleno inverno? São Paulo pode ter maior temperatura em cinco meses nesta sexta-feira, 22

Climatempo alerta para mudança brusca de temperatura no final de semana

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 08h46.

A Capital de São Paulo pode registrar a maior temperatura em cinco meses na tarde desta sexta-feira, 22. Mesmo em pleno inverno, o fenômeno veranico aumentou o calor na região Sudeste e trouxe uma sensação de verão em meio às baixas temperaturas dos últimos dias. 

Segundo informações da empresa Climatempo, a previsão para a tarde desta sexta é de 33°C e pode se consolidar como o dia mais quente desde 9 de março, quando ainda era verão no Brasil.

Até o momento, a temperatura mais elevada do ano, em São Paulo, foi de 34,8°C no dia 2 de março.

Choque térmico à vista

O fim de semana também promete trazer mudanças bruscas no clima. Nesta sexta e no sábado, 23, o calor predomina, com tardes quentes e noites ainda agradáveis, sem a queda de temperatura típica de fim do dia.

No domingo, entretanto, o Climatempo prevê uma nova frente fria que deve começar a entrar em algumas regiões do estado. Enquanto o ar quente e seco permanece sobre grande parte do interior paulista, áreas do sul e leste do estado devem sentir a queda de temperatura e o aumento da umidade no ar.

Áreas como litoral, Vale do Ribeira, Grande São Paulo e Sorocaba terão aumento da nebulosidade no domingo, com possibilidade de chuviscos ou chuva leve à noite. Na capital e na região metropolitana, a tarde poderá ficar até 10°C mais fria do que no sábado, marcando uma virada intensa do tempo.

