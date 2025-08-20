Previsão do tempo: temperatura chega a 30°C em SP nesta quarta, 20; saiba até quando vai o calor

O clima mudou nos últimos dias e a previsão do tempo para São Paulo nesta quarta-feira, 20, aponta para um dia de calor, com temperaturas chegando a 30°C.

O céu estará parcialmente nublado e a sensação térmica deve ficar em torno de 29°C durante o dia. A mínima prevista é de 18°C, com apenas 5% de chance de chuva, o que indica um clima predominantemente seco e abafado.

O calor persiste

O calor continuará durante o restante da semana, com máximas previstas de 32°C na quinta-feira e chegando a até 35°C na sexta-feira.

Os dias seguirão com temperaturas elevadas e pouca chance de precipitação.

Mudança no clima: queda nas temperaturas no domingo

A partir do domingo, espera-se uma mudança brusca nas condições climáticas, com uma queda acentuada nas temperaturas.

A máxima será de apenas 17°C e há maior possibilidade de chuva leve, proporcionando um alívio para o calor intenso dos dias anteriores.