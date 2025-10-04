Quantas horas dura a prova do CNU? Tem redação na 1ª fase? Veja os detalhes

No próximo domingo, 5 de outubro, ocorre a primeira fase do Concurso Nacional Unificado (CNU) 2025, uma oportunidade para mais de 760 mil inscritos em todo o Brasil.

Organizado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), o exame abrirá 3.652 vagas em diversos órgãos do governo, sendo 3.144 destinadas a candidatos de nível superior e 508 para nível intermediário.

Para avançar à segunda fase, marcada para 7 de dezembro, é necessário alcançar 40% de acertos na prova objetiva.

Quanto tempo dura a prova do CNU?

Os candidatos de nível superior enfrentam uma prova mais longa, com cinco horas de duração. O exame começa às 13h e termina às 18h, totalizando 90 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos.

Já os concorrentes de nível intermediário fazem uma prova de 3h30, que se inicia às 13h e encerra às 16h30. Esses candidatos respondem 70 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 40 específicas da área escolhida.

A diferença nos horários reflete a complexidade e a quantidade de questões de cada nível.

Que horas os portões do CNU abrem?

Os portões dos locais de prova abrem às 11h30 e fecham pontualmente às 12h30 (horário de Brasília). Após o fechamento, não há possibilidade de entrada, portanto, é recomendável chegar com antecedência de pelo menos uma hora.

Que horas fecham os portões do CNU?

O fechamento dos portões acontece às 12h30.

Quantas questões terão no primeiro dia de prova?

Para os inscritos do nível superior (blocos 1 a 7), serão 90 questões, sendo 30 sobre conhecimentos gerais, comuns a todos os candidatos, e 60 de conhecimentos específicos, que variam para cada bloco.

Para os candidatos do ensino médio (blocos 8 e 9), a prova terá 68 questões objetivas, de múltipla escolha. Serão 20 questões de Português e Realidade Brasileira, 11 questões de Direito e 13 questões de Matemática comuns aos dois blocos.

Outros candidatos do Bloco 8 (Saúde) responderão 24 questões de Saúde. E os 177.598 candidatos do Bloco 9 (Regulação) responderão 24 questões de Regulação.