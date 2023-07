O ano de 1980 e o início da “década perdida” para a economia brasileira

O país entrou naquela que ficou conhecida como a década perdida já com a inflação entalada na garganta –em 1979, ela atingiu o patamar de 77,21%, no acumulado do ano.

Na esperança de contê-la, os militares, que ainda estavam no comando do país, trocaram o ministro da Fazenda em 17 de janeiro de 1980.

Saiu o catarinense Karlos Heinz Rischbieter, que se manteve no cargo por menos de um ano, e entrou o capixaba Ernane Galvêas, que comandou a pasta durante a maior parte do mandato de João Baptista Figueiredo.

A meta de inflação definida pelo governo militar para aquele ano era de 45%. As medidas adotadas por Galvêas, no entanto, não foram suficientes para controlar os preços.

Resultado: em 1980, a inflação atingiu o alarmante patamar de 110,24% no acumulado. Daí os diversos planos econômicos que seriam anunciados nos anos seguintes.

A elevada taxa de inflação teve consequências significativas para a economia brasileira, afetando diretamente o poder de compra da população e minando a confiança dos agentes econômicos.

No que se refere à política externa, a assinatura do Tratado de Montevidéu, em 12 de agosto de 1980, trouxe alguma esperança para a economia brasileira.

Ele instituiu a Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), cujo propósito é fortalecer as relações comerciais entre os países latino-americanos e fomentar o desenvolvimento econômico regional. Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela faziam parte da entidade. Cuba aderiu ao tratado em 1999.

Quem levou a melhor na edição de 1980 do anuário MELHORES E MAIORES? A Metal Leve, campeã na primeira edição da publicação, em 1979. A companhia foi criada em São Paulo, em 1951, quando um dos fundadores, Ernst Mahle, se estabeleceu no Brasil.

Em 1920, em Stuttgart, na Alemanha, ele e o irmão, Hermann Mahle, fundaram a Mahle, líder mundial em componentes para motores. Inicialmente, a dupla se limitava à produção de pistões de liga leve. Em junho de 1996, os acionistas da Metal Leve transferiram o controle dela para a Mahle, dando origem à Mahle Metal Leve.

Hoje o grupo tem fábricas localizadas na Europa, Estados Unidos, México, China, Índia, Japão, Argentina e Brasil.