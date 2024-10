O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno na capital paulista com 52,3% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 16.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 39,2% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 5,2% e os que não sabem ou não quiseram responder são 3,3%.

Na comparação com a primeira pesquisa de segundo turno divulgada pelo instituto, os dois candidatos tiveram variações dentro da margem de erro. Nunes saiu de 52,8% para 52,3% e Boulos subiu de 39% para 39,2%.

Essa é a primeira pesquisa que consegue captar de forma total a reação do eleitorado ao apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica.

A pesquisa Paraná foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-06311/2024 e realizou 1.200 entrevistas entre os dias 12 e 15 de outubro. A margem de erro é de 2,9 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, a vantagem de Nunes cai para 36%, ainda assim, o atual prefeito segue na liderança contra Boulos, que pontua com 30,1%, mais próximo ao percentual do levantamento estimulado.

A soma dos que não sabem ou não responderam sobe para 27,2% e o total de branco, nulo ou nenhum é de 6,2%.