Pimentel tem 49% e Graeml, 44,9%, no segundo turno em Curitiba, diz pesquisa AtlasIntel

O vice prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel (PSD), tem 49% das intenções de voto na disputa pela prefeitura da capital paranaense, enquanto a jornalista Cristiana Graeml (PMB), aparece com 44,9%, segundo pesquisa do instituto AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 16.

De acordo com a margem de erro de três pontos percentuais, os candidatos estão tecnicamente empatados.

Os eleitores que afirmam votar branco ou nulo somam 5,3%, e 0,9% dizem que não sabem ou não quiseram responder.

No recorte demográfico, Graeml lidera entre os homens, evangélicos e pessoas com renda entre R$ 2 mil e R$ 5 mil reais. Pimentel tem vantagem entre as mulheres, católicos e pessoas de baixa renda.

A pesquisa foi registrada no TSE como PR-03464/2024 e realizou 1.203 entrevistas entre os dias 8 e 13 de outubro, por meio de Recrutamento Digital Aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança do levantamento é de 95%.

Pesquisa para prefeito de Curitiba

Eduardo Pimentel (PSD): 49%

Cristina Graeml (PMB): 44,9%

Não sei: 0,9%

Voto branco/nulo: 5,3%

Pesquisa de votos válidos de Curitiba