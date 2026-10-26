OEA sinaliza continuidade da parceria com Brasil após reeleição de Lula

RESUMO ＋ O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele destacou o compromisso dos eleitores com a democracia e afirmou que a organização continuará trabalhando com o governo brasileiro. A missão de observação eleitoral da OEA também apresentará um relatório preliminar sobre a votação.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo, 25, e destacou o compromisso dos eleitores com a democracia.

A manifestação foi publicada na rede social X após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21%.

"Uma demonstração de seu compromisso com o dever cívico, a convivência pacífica e o espírito e os valores democráticos", escreveu Ramdin, segundo a agência EFE.

O secretário-geral também afirmou que a OEA continuará trabalhando com o governo brasileiro em "uma agenda hemisférica unida e com visão de futuro para a paz e a prosperidade".

OEA divulgará relatório sobre eleições no Brasil

Ramdin informou que a Missão de Observação Eleitoral da OEA apresentará um relatório preliminar sobre o segundo turno das eleições brasileiras.

Segundo ele, o documento apontará oportunidades para melhorar os processos eleitorais do país.

A declaração não detalhou quais aspectos da votação serão abordados nem informou quando o relatório será divulgado.