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OEA sinaliza continuidade da parceria com Brasil após reeleição de Lula

Secretário-geral Albert Ramdin defendeu uma agenda conjunta de paz e prosperidade e anunciou relatório com sugestões para melhorar o processo eleitoral brasileiro

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 05h51.

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O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele destacou o compromisso dos eleitores com a democracia e afirmou que a organização continuará trabalhando com o governo brasileiro. A missão de observação eleitoral da OEA também apresentará um relatório preliminar sobre a votação.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno das eleições presidenciais de 2026, realizado neste domingo, 25, e destacou o compromisso dos eleitores com a democracia.

A manifestação foi publicada na rede social X após a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que venceu o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21%.

"Uma demonstração de seu compromisso com o dever cívico, a convivência pacífica e o espírito e os valores democráticos", escreveu Ramdin, segundo a agência EFE.

O secretário-geral também afirmou que a OEA continuará trabalhando com o governo brasileiro em "uma agenda hemisférica unida e com visão de futuro para a paz e a prosperidade".

OEA divulgará relatório sobre eleições no Brasil

Ramdin informou que a Missão de Observação Eleitoral da OEA apresentará um relatório preliminar sobre o segundo turno das eleições brasileiras.

Segundo ele, o documento apontará oportunidades para melhorar os processos eleitorais do país.

A declaração não detalhou quais aspectos da votação serão abordados nem informou quando o relatório será divulgado.

'Perguntas frequentes'

O que a OEA disse sobre as eleições de 2026? ＋

O secretário-geral Albert Ramdin parabenizou os brasileiros pela participação no segundo turno e destacou o compromisso dos eleitores com a democracia e a convivência pacífica.

A OEA vai divulgar um relatório sobre as eleições brasileiras? ＋

Sim. Segundo Albert Ramdin, a missão de observação eleitoral da OEA apresentará um relatório preliminar com oportunidades de melhoria dos processos eleitorais brasileiros. A data de divulgação não foi informada.

Qual foi o resultado do segundo turno das eleições de 2026? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito com 51,79% dos votos válidos, contra 48,21% de Flávio Bolsonaro, segundo os resultados informados pela agência EFE.

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