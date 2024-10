O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno na capital paulista com 51,2% das intenções de voto, de acordo com levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta sexta-feira, 25.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 40,7% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 5,2% e os que não sabem ou não quiseram responder são 2,9%.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 22 de outubro, Nunes teve uma leve oscilação negativa de 0,5 ponto percentual, enquanto Boulos teve uma variação positiva de 1,1 ponto percentual. Na primeira pesquisa do segundo turno, Nunes aparecia com 52,8% e Boulos tinha 39%.

A pesquisa Paraná foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05333/2024 e realizou 1.500 entrevistas entre os dias 21 e 24 de outubro. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa de segundo turno em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 51,2%

: 51,2% Guilherme Boulos (PSOL) : 40,7%

: 40,7% Branco / Nulo / Nenhum : 5,2%

: 5,2% NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 2,9%

Pesquisa de votos válidos em SP

Ricardo Nunes (MDB) : 55,7%

: 55,7% Guilherme Boulos (PSOL): 44,3%

Pesquisa espontânea em SP

Na pesquisa espontânea, quando os nomes dos candidatos não são apresentados aos eleitores, 21,6% dos eleitores afirmam que não sabem ou não responderam a apenas dois dias da votação.