Nunes tem 45% e Boulos, 33%, no segundo turno em SP, diz pesquisa Quaest

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), lidera a disputa de segundo turno na capital paulista com 45% das intenções de voto, segunda pesquisa do instituto Quaest divulgada nesta quarta-feira, 16.

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) aparece com 33% das intenções de voto. Os votos brancos, nulos e nenhum somam 19% e os que não sabem ou não quiseram responder são 3%.

O levantamento mostra que 74% dos eleitores que votaram no influenciador Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno declaram voto em Nunes, contra 13% que escolhem Boulos. Entre o eleitor que votou na deputada Tabata Amaral, 54% migram para o candidato do PSOL e 23% indicam o atual prefeito.

Quando questionado sobre a decisão de voto, 80% dos eleitores afirmam que a escolha é definitiva, enquanto 20% dizem que ainda podem mudar.

Essa é a segunda pesquisa que consegue captar de forma total a reação do eleitorado ao apagão que deixou mais de 2 milhões de pessoas sem energia elétrica na grande São Paulo. O primeiro debate, realizado pela TV Bandeirantes, também foi aferido pelo levantamento.

A pesquisa da Quaest foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como SP-05735/2024 e realizou 1.204 entrevistas entre os dias 13 e 15 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para um nível de confiança de 95%.

Pesquisa Quaest em SP:

Ricardo Nunes (MDB) : 45%

: 45% Guilherme Boulos (PSOL) : 33%

: 33% Branco / Nulo / Nenhum : 19 %

: % NS/NR (Não sabe / Não respondeu): 3%

Pesquisa espontânea

No levantamento espontâneo, quando o entrevistado não é apresentado a nenhuma lista de candidatos, 26% apontam que ainda estão indecisos em quem votar em 27 de outubro. Nunes aparece com 38% e Boulos, 28%.