IBGE: cai número de adolescentes fora da escola, mas trabalho é maior motivo para não estudar

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que o número de jovens de 15 a 17 anos fora da escola caiu entre 2019 e 2023, mas cada vez mais o trabalho é apontado como motivo pelo qual o jovem não estar na escola. As informações constam no relatório "Uma análise das condições de vida da população brasileira" divulgado nesta quarta-feira.

De acordo com o IBGE, 71,6% dos jovens dessa faixa etária estavam na escola em 2019. Isso subiu para 75% em 2023. Esse crescimento se deu especialmente entre pretos e pardos, cuja variação foi de 67% e 64,5%, respectivamente, para 71,5% e 71,4%.

No entanto, 25,6% dos que não estudam precisam ou preferem trabalhar, ou estão procurando uma ocupação remunerada. Já em 2019, esse patamar era de 18,6%. O desinteresse em estudar teve queda (passou de 35,8% para 30%), mas segue como o principal fator que deixa esse grupo fora das salas de aula.

Os dados mostram ainda