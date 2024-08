Novo conselho da Sabesp tem 'perfis complementares' e elegerá Carlos Piani CEO até 30/9

Os nomes que vão compor o conselho de administração da nova Sabesp, agora privatizada, serão oficializados nesta segunda-feira, 26, e devem assumir no final de setembro. Serão três nomes da Equatorial, acionista de referência da companhia, três do governo do estado de São Paulo, acionista majoritário, e três independentes. A EXAME confirmou os nomes com pessoas ligadas ao processo.

Do lado do governo, Karla Bertocco, atual presidente do conselho de administração da Sabesp, e Anderson Márcio de Oliveira, número 2 da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura e com passagem pelo BNDES, serão mantidos como conselheiros. Cláudia Polto Cunha, procuradora-geral do estado, que apoiou a administração estadual durante o processo de privatização, ocupará a terceira vaga.

A Equatorial vai indicar Augusto Miranda, CEO da empresa; Tinn Amado, executivo da Equatorial com mais de 17 anos de experiência em assuntos regulatórios; e Tiago Noel, ligado ao Opportunity.

Entre os independentes, Alexandre Silva, chairman da Embraer, será indicado para ser o presidente do conselho da nova Sabesp. Mateus Bandeira, atual CEO da Oi, e Gustavo Gattass, conselheiro da Prio e da Serena Energia, completam a composição.

Carlos Piani, ex-CEO e ex-presidente do conselho de administração da Equatorial, será o presidente responsável por liderar os investimentos de R$ 70 bilhões para universalizar o saneamento nos 371 municípios atendidos pela Sabesp em São Paulo. Dentro do governo Tarcísio, o nome de Piani é visto com "bons olhos". Piani, de 51 anos, é formado em Administração de Empresas e Ciências da Computação e já teve passagens pelo setor financeiro, de energia e varejo.

Pelo regulamento do novo mercado, após a indicação que será realizada nesta segunda, a empresa pode chamar a assembleia em 30 dias. A expectativa é que a reunião ocorra entre os dias 26 e 30 de setembro, quando os conselheiros vão indicar e eleger Piani como o novo CEO.

Perfis complementares

Segundo fontes ouvidas pela EXAME, a composição do conselho buscou perfis complementares, com pessoas que já entendem o funcionamento da administração pública, de regulação e estão ligadas ao setor de utilities. "O conselho reúne pessoas com experiência nas áreas de utilidades, jurídica e administrativa", diz uma das fontes.

A visão das pessoas envolvidas no processo é que o grande desafio dos nove nomes do conselho e do novo CEO será realizar uma transição rápida, para que uma empresa pública se transforme em privada de forma acelerada, a fim de quase triplicar o volume de investimentos. "A atual administração da Sabesp fez muita coisa, mas é preciso uma mudança de chave e de mindset na empresa. As metas estão claras e precisam ser alcançadas", afirma.