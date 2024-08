BR-381/MG, conhecida como “Rodovia da morte”, será privatizada; leilão acontece nesta quinta-feira

O trecho da BR-318/MG que liga a capital Belo Horizonte até a cidade de Governador Valadares será privatizado. O Ministério dos Transportes e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizam o leilão para a concessão da via nesta quinta-feira, 29.

A abertura das propostas acontece na B3, em São Paulo, a partir das 14h, com a presença do ministro Renan Filho e da Diretoria Colegiada da ANTT. O projeto de concessão tem a estimativa de 79.688 empregos diretos, indiretos e efeito-renda.

Projeto

A concessão terá duração de 30 anos e irá abranger um trecho de 303,4 km entre Belo Horizonte/MG, no entroncamento com a BR-262/MG (para Sabará) até o entroncamento com a BR-116/MG (Governador Valadares - MG).

Com a privatização, ficará sob responsabilidade da empresa ganhadora a gestão da infraestrutura, como recuperação, manutenção, conservação, operação, monitoração, implantação de melhorias, manutenção do nível de serviço e ampliação de capacidade do sistema rodoviário da BR-381/MG.

Melhorias previstas

Até o momento, é estimado que a rodovia receba um investimento de R$ 9 bilhões (Capex e Opex). Entre as melhorias previstas estão a duplicação de 134,27 Km (27,3 km de obras remanescentes e 106,44 km de novos trechos), 83 Km de faixas adicionais, 51 correções de traçado, além de áreas de escape, um Ponto de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros e 23 passarelas para a travessia de pedestres.

As melhorias atenderão os moradores e viajantes que que passam pelas cidades:

Antônio Dias;

Barão de Cocais;

Bela Vista de Minas;

Belo Horizonte;

Belo Oriente;

Bom Jesus do Amparo;

Caeté;

Coronel Fabriciano;

Governador Valadares;

Ipatinga;

Jaguaraçu;

João Monlevade;

Nova União;

Naque;

Nova Era;

Periquito;

Sabará;

Santa Luzia;

Santana do Paraíso;

São Gonçalo do Rio Abaixo;

Timóteo;

Além disso, a concessão oferecerá um Desconto para Usuários Frequentes (DUF) e a opção de pagamento automático para motoristas, por meio do uso de TAGs. Usuários frequentes são aqueles que percorrem trechos da rodovia diversas vezes por mês, como no caso de pessoas que residem e trabalham em cidades próximas.