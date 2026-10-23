Ciclone 'monstro' chegará ao Brasil? Veja os países que serão atingidos

O supertufão Champi, conhecido como ciclone monstro, colocou países e territórios da Ásia em alerta após atingir ventos de até 296 km/h no Oceano Pacífico. O fenômeno, que chegou à intensidade equivalente à de um furacão de categoria 5, perdeu força, mas continua provocando transtornos.

Taiwan já registrou cancelamentos de voos, suspensão de atividades e retirada de moradores de áreas vulneráveis, segundo a Reuters. As Filipinas também adotaram medidas preventivas, enquanto o Japão acompanha o deslocamento da tempestade.

Quais países podem ser atingidos pelo ciclone monstro?

Taiwan, Filipinas e Japão estão entre os locais afetados ou ameaçados pelo deslocamento do tufão. A China continental também aparece nas projeções de trajetória.

Em Taiwan, a aproximação da tempestade levou ao fechamento de escolas e repartições públicas, além da suspensão de centenas de voos. Nas Filipinas, as autoridades restringiram viagens marítimas, cancelaram voos e determinaram a retirada de moradores de áreas consideradas vulneráveis.

O Japão também enfrenta transtornos. Na ilha de Ishigaki, no sul do país, a passagem do sistema provocou interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Champi deve avançar em direção à região sul do Japão, incluindo áreas próximas a Okinawa. A previsão indica que odeve avançar em direção à região sul do Japão, incluindo áreas próximas a Okinawa.

Ciclone perdeu força, mas ainda oferece riscos

O Champi atingiu seu pico de intensidade com ventos próximos de 300 km/h, segundo o Sistema Global de Alerta e Coordenação de Desastres (GDACS), antes de começar a enfraquecer.

Apesar da redução da velocidade dos ventos, a tempestade continua capaz de provocar chuvas intensas, ondas elevadas e inundações.

As autoridades de Taiwan alertaram para a possibilidade de precipitações próximas de um metro de chuva em regiões montanhosas do norte da ilha. O sistema também apresenta grande extensão, o que pode prolongar seus efeitos mesmo em áreas distantes do centro da tempestade.

Ciclone monstro pode atingir o Brasil?

Não há previsão de impacto direto do supertufão Champi no Brasil. O fenômeno se desenvolveu no Pacífico Ocidental, a milhares de quilômetros do território brasileiro, e sua trajetória está associada às condições atmosféricas daquela região.

O tufão também não representa uma previsão de chegada de ventos dessa intensidade ao país.

A evolução do Champi continua sendo acompanhada por serviços meteorológicos e autoridades de proteção civil dos territórios sob risco.