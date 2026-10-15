(Ricardo Stuckert/Flickr)
Repórter
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21h57.
Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 22h12.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão implicados no Caso Master. Lula defendeu uma investigação sem restrições e a punição dos responsáveis. O presidente também propôs discutir uma reforma do Judiciário, com novos critérios de escolha e mandatos para ministros da Suprema Corte.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques estão implicados no Caso Master. O presidente voltou a afirmar que ninguém está acima da lei, nem mesmo os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).
“Agora está todo mundo implicado”, disse o presidente em entrevista à TV Globo.
Lula voltou a falar que a investigação precisa avançar sem restrições e que a sociedade não aceitará que o caso seja esquecido.
“Não é possível imaginar que a sociedade brasileira vai aceitar que não seja apurado tudo e sobre tudo e que não fique pedra sobre pedra e que se puna quem precisar punir”, disse.
O presidente afirmou que o caso tornou necessário discutir mudanças no funcionamento do Judiciário, incluindo os critérios para a escolha de ministros e a possibilidade de estabelecer mandatos para integrantes da Suprema Corte.
“Inclusive, a partir do que aconteceu, a gente vai ter que discutir a necessidade de uma reforma junto com o Poder Judiciário”, disse. “Nós temos que começar a discutir critério para escolher pessoas. Nós temos que discutir mandato para as pessoas."
Para Lula, a repercussão do caso abriu um debate que não poderá ser revertido. “Essa confusão toda trouxe um debate que será irreversível. Será irreversível no próximo ano”, declarou.
Em outro momento, Lula disse acreditar que a extrema-direita tenta associar o governo ao caso para atingir Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, o objetivo dos adversários políticos vai além das suspeitas relacionadas ao Banco Master.
“Obviamente que a extrema-direita tenta jogar a Suprema Corte nas minhas costas, porque eles querem caçar o Alexandre de Moraes, não é por conta do banco Master apenas, eles querem caçar por conta da prisão de Bolsonaro. Essa que é a questão”, disse.
Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal estão implicados no Caso Master. O presidente reiterou que ninguém está acima da lei, nem mesmo integrantes do STF.
Lula citou Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Segundo o presidente, todos estão implicados no caso.
Lula defendeu que a investigação avance sem restrições e apure todos os fatos. O presidente também afirmou que os responsáveis devem ser punidos.
Lula propôs discutir novos critérios para a escolha de ministros e a criação de mandatos para integrantes da Suprema Corte. Segundo o presidente, o Caso Master tornou necessária uma nova reforma do Judiciário.
Lula afirmou que a extrema direita tenta associar o governo ao Caso Master para atingir Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, os adversários também buscam atacar Moraes por causa da prisão de Jair Bolsonaro.