RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão implicados no Caso Master. Lula defendeu uma investigação sem restrições e a punição dos responsáveis. O presidente também propôs discutir uma reforma do Judiciário, com novos critérios de escolha e mandatos para ministros da Suprema Corte.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques estão implicados no Caso Master. O presidente voltou a afirmar que ninguém está acima da lei, nem mesmo os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Agora está todo mundo implicado”, disse o presidente em entrevista à TV Globo.

Lula voltou a falar que a investigação precisa avançar sem restrições e que a sociedade não aceitará que o caso seja esquecido.

“Não é possível imaginar que a sociedade brasileira vai aceitar que não seja apurado tudo e sobre tudo e que não fique pedra sobre pedra e que se puna quem precisar punir”, disse.

Lula defende reforma do Judiciário

O presidente afirmou que o caso tornou necessário discutir mudanças no funcionamento do Judiciário, incluindo os critérios para a escolha de ministros e a possibilidade de estabelecer mandatos para integrantes da Suprema Corte.

“Inclusive, a partir do que aconteceu, a gente vai ter que discutir a necessidade de uma reforma junto com o Poder Judiciário”, disse. “Nós temos que começar a discutir critério para escolher pessoas. Nós temos que discutir mandato para as pessoas."

Para Lula, a repercussão do caso abriu um debate que não poderá ser revertido. “Essa confusão toda trouxe um debate que será irreversível. Será irreversível no próximo ano”, declarou.

Lula acusa extrema-direita de tentar atingir Moraes

Em outro momento, Lula disse acreditar que a extrema-direita tenta associar o governo ao caso para atingir Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, o objetivo dos adversários políticos vai além das suspeitas relacionadas ao Banco Master.

“Obviamente que a extrema-direita tenta jogar a Suprema Corte nas minhas costas, porque eles querem caçar o Alexandre de Moraes, não é por conta do banco Master apenas, eles querem caçar por conta da prisão de Bolsonaro. Essa que é a questão”, disse.