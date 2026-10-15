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Lula diz que Moraes, Mendonça, Toffoli e Nunes Marques estão implicados no Caso Master

Presidente voltou a defender que a investigação precisa avançar sem restrições e que a sociedade não aceitará que o caso seja esquecido

(Ricardo Stuckert/Flickr)

(Ricardo Stuckert/Flickr)

Naty Falla
Naty Falla

Repórter

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 21h57.

Última atualização em 15 de outubro de 2026 às 22h12.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) estão implicados no Caso Master. Lula defendeu uma investigação sem restrições e a punição dos responsáveis. O presidente também propôs discutir uma reforma do Judiciário, com novos critérios de escolha e mandatos para ministros da Suprema Corte.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira, 15, que os ministros Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques estão implicados no Caso Master. O presidente voltou a afirmar que ninguém está acima da lei, nem mesmo os integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Agora está todo mundo implicado”, disse o presidente em entrevista à TV Globo. 

Lula voltou a falar que a investigação precisa avançar sem restrições e que a sociedade não aceitará que o caso seja esquecido.

“Não é possível imaginar que a sociedade brasileira vai aceitar que não seja apurado tudo e sobre tudo e que não fique pedra sobre pedra e que se puna quem precisar punir”, disse.

Lula defende reforma do Judiciário

O presidente afirmou que o caso tornou necessário discutir mudanças no funcionamento do Judiciário, incluindo os critérios para a escolha de ministros e a possibilidade de estabelecer mandatos para integrantes da Suprema Corte.

“Inclusive, a partir do que aconteceu, a gente vai ter que discutir a necessidade de uma reforma junto com o Poder Judiciário”, disse. “Nós temos que começar a discutir critério para escolher pessoas. Nós temos que discutir mandato para as pessoas."

Para Lula, a repercussão do caso abriu um debate que não poderá ser revertido. “Essa confusão toda trouxe um debate que será irreversível. Será irreversível no próximo ano”, declarou.

Lula acusa extrema-direita de tentar atingir Moraes

Em outro momento, Lula disse acreditar que a extrema-direita tenta associar o governo ao caso para atingir Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, o objetivo dos adversários políticos vai além das suspeitas relacionadas ao Banco Master.

“Obviamente que a extrema-direita tenta jogar a Suprema Corte nas minhas costas, porque eles querem caçar o Alexandre de Moraes, não é por conta do banco Master apenas, eles querem caçar por conta da prisão de Bolsonaro. Essa que é a questão”, disse.

'Perguntas frequentes'

O que Lula disse sobre os ministros do STF no Caso Master? ＋

Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que quatro ministros do Supremo Tribunal Federal estão implicados no Caso Master. O presidente reiterou que ninguém está acima da lei, nem mesmo integrantes do STF.

Quais ministros do STF foram citados por Lula? ＋

Lula citou Alexandre de Moraes, André Mendonça, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques. Segundo o presidente, todos estão implicados no caso.

O que Lula defendeu para a investigação do Caso Master? ＋

Lula defendeu que a investigação avance sem restrições e apure todos os fatos. O presidente também afirmou que os responsáveis devem ser punidos.

Quais mudanças no Judiciário Lula propôs discutir? ＋

Lula propôs discutir novos critérios para a escolha de ministros e a criação de mandatos para integrantes da Suprema Corte. Segundo o presidente, o Caso Master tornou necessária uma nova reforma do Judiciário.

Por que Lula acusa a extrema direita de tentar atingir Alexandre de Moraes? ＋

Lula afirmou que a extrema direita tenta associar o governo ao Caso Master para atingir Alexandre de Moraes. Segundo o presidente, os adversários também buscam atacar Moraes por causa da prisão de Jair Bolsonaro.

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