Não sabia que o Bolsa Família não havia sido reajustado, diz Lula sobre aumento antes da eleição

RESUMO ＋ O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que não sabia que o governo havia deixado de reajustar o Bolsa Família e que determinou a correção após cobrar explicações de seus ministros. O reajuste de 15,04% foi anunciado em setembro, a 17 dias do primeiro turno das eleições de 2026. A medida não constava da proposta de Orçamento de 2027 enviada ao Congresso Nacional em 31 de agosto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, afirmou nesta quinta-feira, 15, que não sabia que o governo havia deixado de reajustar os valores do Bolsa Família durante o seu governo e que cobrou explicações de seus ministros ao tomar conhecimento da situação.

Segundo Lula, a decisão de aumentar o benefício foi tomada após uma reunião com integrantes do governo, diante da ausência de correção dos valores pela inflação. O reajuste de 15,04% foi anunciado em setembro, a 17 dias do primeiro turno das eleições de 2026.

"Eu não sabia, porque é inexplicável, Renata, é inexplicável que, no governo do Lula, alguém pense em não reajustar, sabe, a inflação no salário das pessoas. É impensável. Mas aconteceu", afirmou Lula em entrevista à jornalista Renata Lo Prete na TV Globo.

O presidente disse que, após descobrir a ausência de reajuste, determinou que o governo corrigisse os valores do programa. "Aconteceu e eu tomei a decisão: a gente vai dar e vai dar tudo que a gente não deu pra gente não perder nunca mais", afirmou.

A declaração ocorre após o governo federal anunciar, em setembro, um reajuste de 15,04% no Bolsa Família, a primeira correção geral dos valores desde a retomada do programa, em março de 2023. Com a medida, o benefício mínimo passou de R$ 600 para cerca de R$ 690 mensais.

O aumento foi anunciado depois de o governo enviar ao Congresso Nacional uma proposta de Orçamento para 2027 que não previa a correção dos valores do programa social.

Lula diz que decidiu pelo reajuste após descobrir ausência de previsão

Durante a entrevista, Lo Prete questionou o presidente sobre o fato de o governo ter encaminhado ao Congresso, em 31 de agosto, a proposta de Orçamento de 2027 sem previsão de reajuste para o Bolsa Família.

A jornalista perguntou se a decisão posterior havia sido motivada pela identificação de um espaço fiscal que a equipe econômica não havia considerado anteriormente.

Lula negou e afirmou que o aumento ocorreu por determinação sua, depois de descobrir que o benefício não havia sido corrigido.

"Não, aconteceu que eu fiquei sabendo que não tinha sido aumentado o Bolsa Família e eu fui perguntar por que não tinha aumentado o Bolsa Família. Se tem espaço fiscal para aumentar, por que não aumentar?", disse.

O presidente acrescentou que havia condições orçamentárias para financiar a medida.

"Aí tomei a decisão de mandar dar o Bolsa Família. Tomei a decisão de mandar aumentar as pessoas, porque tem espaço fiscal", afirmou.

Lula também defendeu a situação das contas públicas e citou a proposta orçamentária encaminhada ao Congresso.

"É importante lembrar, Renata, que nós apresentamos o orçamento com superávit primário 0,1%. É pouco. Mas é importante lembrar que eu peguei com déficit de 2,8%. É importante lembrar", declarou.

O superávit primário ocorre quando as receitas do governo superam as despesas, sem considerar os gastos com juros da dívida pública.

Perguntas frequentes

Lula sabia que o Bolsa Família estava sem reajuste? ＋ Segundo o próprio presidente, não. Em entrevista, Lula afirmou que desconhecia a ausência de correção e que cobrou explicações de seus ministros ao descobrir a situação.

De quanto foi o reajuste do Bolsa Família em 2026? ＋ O governo anunciou um reajuste de 15,04% em setembro de 2026, elevando o benefício mínimo de R$ 600 para aproximadamente R$ 690 mensais.

Quando o governo anunciou o aumento do Bolsa Família? ＋ O reajuste foi anunciado em 17 de setembro de 2026, a 17 dias do primeiro turno das eleições presidenciais, realizado em 4 de outubro.

O Orçamento de 2027 previa aumento do Bolsa Família? ＋ Não. A proposta enviada pelo governo ao Congresso Nacional em 31 de agosto não incluía previsão de reajuste dos valores do programa social.

Por que Lula decidiu reajustar o Bolsa Família? ＋ Segundo o presidente, a decisão foi tomada após ele descobrir que os valores não haviam sido corrigidos. Lula afirmou que havia espaço fiscal para conceder o aumento.