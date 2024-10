Notas do CNU são divulgadas nesta terça; veja como acessar resultados

O Concurso Público Nacional Unificado (CNU) divulgará as notas das provas objetivas e discursivas de múltipla escolha nesta terça-feira, 8. Este exame, conhecido informalmente como "Enem dos concursos", conta com um sistema de pontuação específico que leva em conta os acertos, pesos das disciplinas e o cargo almejado pelos candidatos, além de uma avaliação complementar para algumas vagas, chamada Nota Final Ponderada (NFP).

A pontuação das provas objetivas não se baseia apenas na soma dos acertos. Cada disciplina possui um peso específico, de acordo com o cargo pretendido e o nível de escolaridade exigido, seja ensino médio ou superior. Assim, a nota final varia, considerando o perfil das vagas e o desempenho do candidato. A partir de terça-feira, os candidatos também serão convocados para envio de documentos adicionais, como certificados de títulos e experiência, para compor a pontuação final de algumas carreiras específicas.

Sistema de pontuação

Para o nível médio (bloco 8), a pontuação das provas de múltipla escolha é composta por 70% do total, com redação valendo 20% e comprovação de títulos e experiência valendo os 10% restantes. A nota é calculada com a fórmula 100 x número de acertos/60, e o candidato é eliminado se não alcançar pelo menos 30% de acertos. Embora essa seja a nota mínima, o processo de classificação final depende de como os outros concorrentes se saíram na prova.

Já os candidatos com nível superior (blocos de 1 a 7) responderam a 70 questões divididas entre conhecimentos gerais e específicos. Nesses casos, a pontuação objetiva corresponde a 80% da nota final, caso o cargo não exija comprovação de títulos. Quando há essa necessidade, as porcentagens se ajustam, e os títulos podem ter peso de até 10% na nota final.

No entanto, a distribuição dos pontos é detalhada por eixos temáticos, o que permite que uma única prova gere diferentes notas conforme o cargo pretendido. Se o candidato não atingir a pontuação mínima exigida, ele não será classificado, mesmo que tenha acertado mais do que a nota de corte.

Exemplo de cálculo de nota

Para ilustrar o sistema de pontuação, podemos analisar o caso de uma candidata que prestou o exame para cargos diferentes dentro do bloco 1. Após a correção, ela teria uma nota diferente para cada vaga, de acordo com os pesos atribuídos a cada disciplina e às suas respostas. No cargo de especialista em indigenismo da Funai, por exemplo, todos os eixos temáticos têm peso 2. Já na vaga de analista de infraestrutura do Ministério da Gestão, os pesos variam entre 1 e 4. Portanto, ao calcular a nota de múltipla escolha, o resultado final da candidata para o cargo na Funai seria 50 pontos, enquanto para o outro seria de 48,5, considerando a pontuação máxima de 70.

A nota final só é composta após a adição dos pontos relativos à redação e títulos, que somam os 30 pontos restantes, completando os 100 possíveis.

A pontuação na prova de múltipla escolha do nível superior equivale a 80% da nota final do candidato, se o cargo para o qual ele está concorrendo não tiver avaliação de títulos. Nesse caso, a questão dissertativa vale 20%.

Já nas carreiras que exigem comprovação títulos, duas possiblidades são possíveis:

Múltipla escolha: 75% | discursiva: 20% | títulos: 5%; ou

Múltipla escolha: 70% | discursiva: 20% | títulos: 10%.

O edital afirma que o candidato será eliminado se acertar menos de 40% da prova de múltipla escolha. Ou seja, precisa responder corretamente a:

Pelo menos 32 questões, no caso de vagas sem avaliação de títulos;

Pelo menos 30 questões, nas vagas em que os títulos valem 5%;

Pelo menos 28 questões, nas vagas em que os títulos valem 10%.

Pesos por bloco (veja abaixo):

Bloco 1 | Bloco 2 | Bloco 3 | Bloco 4 | Bloco 5 | Bloco 6 | Bloco 7

Suspensão das notas

Embora a divulgação das notas esteja prevista para esta terça-feira, 8, o bloco 4 teve seu resultado suspenso por decisão judicial. A liminar proíbe a divulgação até que o caso seja julgado, após questionamentos sobre a legitimidade dos resultados. A Advocacia Geral da União (AGU) já informou que pretende recorrer da decisão. Para os demais blocos, a divulgação segue o cronograma normal, com a previsão de que o envio dos títulos ocorra nos dias 9 e 10 de outubro e o resultado final seja publicado em 21 de novembro. A expectativa é que os convocados para as próximas etapas comecem a tomar posse em janeiro de 2025.

Datas importantes

Divulgação das notas finais: 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Previsão de divulgação dos resultados finais: 21 de novembro

Início da convocação para posse: janeiro de 2025